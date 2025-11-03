Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe direct cu o minivacanță

omânii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026. Foto: Getty Images

Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026 decât în mod normal.

Angajații se vor bucura de patru zile libere consecutive fără concediu suplimentar în luna decembrie, având în vedere că zilele de Crăciun pică în zile de joi și vineri.

Totodată, începutul lui 2026 vine cu un nou weekend prelungit, astfel că cei care își planifică din timp zilele de odihnă pot beneficia de o minivacanță de până la zece zile, a explicat Daria Gheorghe, reporter Antena 3CNN.

„Luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare, stabilite prin Codul Muncii. Este vorba despre Ziua Națională a României de 1 decembrie, care pică într-o zi de luni și zilele de 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, care vor pica joi și vineri. Ceea ce duce la un intervel liber între 25 și 28 decembrie.

Șirul liberelor continuă chiar în prima săptămână din noul an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, pică tot în zilele de joi și vineri, astfel că angajații vor începe anul cu un nou weekend de patru zile.

Totodată, zilele de sărbătoare de 6 și 7 ianuarie sunt libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din ianuarie poate deveni o minivacanță”.