Avertizări imediate de la ANM: S-a emis cod roșu de vânt puternic. Mai multe județe sunt sub atenționare cod galben

1 minut de citit Publicat la 19:39 04 Dec 2025 Modificat la 19:39 04 Dec 2025

Potrivit meteorologilor, vântul va bate cu peste 90 de kilometri pe oră. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis un cod roşu de vânt puternic pentru mai multe localităţi din judeţul Caraş-Severin, unde rafalele de vânt vor depăşi 90 de kilometri pe oră. Mai multe judeţe se află şi ele sub coduri galbene de vânt şi ceaţă.

Până la ora 21:00, județul Caraş-Severin se află sub cod roşu de vânt puternic. Autorităţile au emis şi mesaj RO-Alert.

Localităţi vizate: Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici.

Se vor semnala: Intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h.

Judeţul Olt se află şi el sub cod galben de ceaţă, până la ora 21:00.

Localităţi vizate: Caracal, Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Stoenești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica.



Se vor semnala: Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m.

Zona de munte a judeţelor Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, de peste 1.800 metri, este vizată de cod galben de vânt puternic, până la ora 21:00.



Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.

Ceaţa va fi prezentă şi în judeţul Teleorman, unde este un cod galben valabil până la ora 21:00.

Localităţi vizate: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Conțești, Salcia, Crângeni, Lunca, Cervenia, Lița, Plopii-Slăvitești, Suhaia, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Seaca, Călmățuiu de Sus, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Slobozia Mândra, Traian, Viișoara, Uda-Clocociov, Fântânele, Dracea, Bujoru, Beciu, Crângu, Ciuperceni.



Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m.

Un cod galben de ceaţă ce va favoriza îngheţul a fost emis şi pentru judeţul Suceava, valabil până la ora 23:00.

Localităţi vizate: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.



Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.