HARTĂ. Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.
Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice:
- Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad),
- Timiş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj,
- Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş),
- Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin),
- Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Mehedinţi şi Caraş-Severin) şi Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).
