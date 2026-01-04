Antena 3 CNN Meteo HARTĂ. Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe

HARTĂ. Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 14:40 04 Ian 2026 Modificat la 14:40 04 Ian 2026
inundatii (1)
Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri / sursă foto: Getty Images

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad),
  • Timiş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj,
  • Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş),
  • Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin),
  • Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Mehedinţi şi Caraş-Severin) şi Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).

