HARTĂ. Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe

<1 minut de citit Publicat la 14:40 04 Ian 2026 Modificat la 14:40 04 Ian 2026

Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri / sursă foto: Getty Images

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice:

Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad),

- bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj,

- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş),

- bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin),

(judeţul Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Mehedinţi şi Caraş-Severin) şi Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).