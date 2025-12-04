Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”

2 minute de citit Publicat la 11:36 04 Dec 2025 Modificat la 11:46 04 Dec 2025

Luiza Rozova are 22 de ani și este presupusa fiică a lui Vladimir Putin FOTO: Instagram/ luizaroz__

Momente șocante pe străzile din Paris, unde presupusa fiică ilegitimă a lui Vladimir Putin a fost apostrofată de jurnaliștii din Ucraina. Un ziarist furios i-a spus tinerei de 22 de ani că tatăl ei i-au ucis fratele. Elizaveta Krivonogih, cunoscută sub numele de Luiza Rozova, s-a născut pe 3 martie 2003 în Sankt Petersburg și trăiește în prezent la Paris, unde conduce două galerii de artă.

„Acum 3 săptămână, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum e? Îți place să trăiești în Europa, această Europă urâtă și blestemată? Această Europă gay? Sau cum îi ziceți voi în Rusia... Măcar spune ceva: susții politica lui?” - a întrebat-o jurnalistul ucrainean.

› Vezi galeria foto ‹

„Nu v-am dat permisiunea să mă filmați”, i-a replicat Elizaveta Krivonogih.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Într-un alt moment al discuției, presupusa fiică a lui Putin a fost întrebată dacă este pregătită să vină la Kiev „ca apărare aeriană”, jurnaliștii ucraineni din Paris făcând aluzie la sutele de rachete pe care Rusia le lansează în Ucraina.

Elizaveta Krivonogih a răspuns că „nu poate ajuta în niciun fel”.

Cine este Elizaveta Krivonogih, alias Luiza Rozova

S-a născut pe 3 martie 2003 în Sankt Petersburg, fiind înregistrată cu numele Elizaveta Krivonogih. Este absolventă de arte.

Platforma de investigații „Proekt” a identificat-o în 2020 drept fiica nelegitimă a lui Putin. În certificatul ei de naștere nu este completat numele tatălui, ci doar patronimicul „Vladimirovna”.

Mama ei este Svetlanei Krivonogih, o femeie de afaceri rusă care deține acțiuni la Banca Rossiya și care se află pe lista de sancțiuni a Marii Britanii.

Luiza lucrează ca manager la două galerii de artă din Paris, cunoscute pentru promovarea artei anti-război, potrivit artistei ruse Nastia Rodionova.

Rozova spune că în exilul ei din Paris se simte ca într-o „cușcă de aur”.

Ea afirmă: „Nu pot face un tur complet al iubitului meu Sankt Petersburg. Nu pot vizita locurile și obiectivele mele preferate”, spune ea.

Luiza a plecat din Rusia în februarie 2022.

Vara aceasta ea a vorbit pentru prima dată despre tatăl ei și despre viața ei în exil, la Paris. În grupul ei secret de pe Telegram, tânăra a spus că Putin i-a „distrus viața”.