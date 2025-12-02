Hegseth spune că nu a văzut supravieţuitorii din barca lovită de americani: Am vazut doar prima lovitură, la a doua am plecat

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că "nu a văzut supraviețuitori" înaintea celui de al doilea atac controversat asupra unei presupuse nave de droguri din Venezuela, scrie BBC News. Atacul a lovit o presupusă ambarcațiune de droguri în Caraibe și, se pare, a lăsat doi supraviețuitori agățați de ambarcațiunea în flăcări înainte ca un al doilea atac să fie ordonat.

Atacul din 2 septembrie a stârnit îngrijorări că forțele americane ar fi putut încălca legile care guvernează conflictele armate. În timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, Hegseth a atribuit atacul "ceții de război" într-o situație haotică. Casa Albă a declarat că un amiral de rang înalt al Marinei SUA, Frank Bradley, a autorizat atacul.

Washington Post a relatat pentru prima dată detalii despre a doua lovitură, ceea ce a stârnit îngrijorare atât din partea parlamentarilor democrați, cât și a celor republicani. Ca răspuns la întrebarea unui reporter în timpul unei ședințe de cabinet de marți, Hegseth a spus că a urmărit prima lovitură "în direct", dar a trecut rapid la o altă ședință.