A fost lansat primul tren panoramic de noapte din lume din care vezi aurora boreală: Cum arată, pe unde circulă și cât costă biletul

2 minute de citit Publicat la 12:10 07 Ian 2026 Modificat la 12:12 07 Ian 2026

Norvegia a lansat primul tren panoramic de noapte din lume din care vezi aurora boreală. Sursa foto: Arctic Train

Norvegia a lansat primul tren panoramic de noapte din lume conceput special pentru ca pasagerii să poată admira aurora boreală direct din vagoane, fără să fie nevoie să coboare în frigul Arctic. Această inițiativă face parte din eforturile țării de a inova în turismul de iarnă și de a atrage pasionații de natură în sezonul rece.

Trenul, denumit Northern Lights Train sau Midnight Aurora Route, circulă sezonier în perioada octombrie – martie, când nopțile în nordul Norvegiei sunt cele mai lungi și oferă cele mai mari șanse de a vedea luminile nordice.

› Vezi galeria foto ‹

Pe unde circulă trenul panoramic din care vezi aurora boreală

Călătoria începe la Gara din Narvik, un oraș situat nord de Cercul Arctic, și urmează traseul fermecător al liniei Ofoten, trecând prin munți acoperiți de zăpadă și fiorduri spectaculare. Pe parcurs, trenul face opriri la stații izolate precum Bjørnfjell și Katterat, unde călătorii pot coborî pentru scurte pauze, pot savura băuturi calde lângă focuri de tabără și pot asculta povestiri locale despre regiune, sub cerul arctic.

Interiorul vagoanelor este conceput pentru confort în timpul frigului extrem, cu iluminare redusă pentru a minimiza reflexiile pe geamuri și cu scaune rabatabile care permit privirea neîntreruptă a cerului. Ghidajul în limba engleză, sfaturile de fotografie și informațiile despre știința aurorei boreale îmbogățesc experiența.

Serviciul a fost lansat în decembrie 2025, marcând o premieră în turismul feroviar arctic cu acest tip de tren panoramic dedicat observării luminilor nordice. Lansarea a atras atenția turiștilor internaționali interesați de experiențe unice în natură.

Midnight Aurora Route: Cât costă un bilet de tren

Prețul pentru această experiență feroviară tematică este în jur de 130 de euro pe persoană pentru o călătorie dus-întors, ceea ce face oferta relativ accesibilă în comparație cu alte tururi organizate pentru a vedea aurora boreală.

Costul include biletul de tren, ghid, gustările și băuturile calde, și pauzele la stații pentru a urmări luminile nordice în aer liber.