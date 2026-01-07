Piesele Lego devin inteligente: vor putea vorbi, se vor mișca și vor interacționa cu alte piese

Noile piese lego revoluţionare pot reacționa la mișcare prin îndoire și răsucire și pot emite sunete. Sursa foto: Hepta

Compania Lego a anunţat la International Consumer Electronics Show din Las Vegas lansarea Smart Bricks, adică piese de lego inteligente dotate cu lumini, difuzoare, un scaner color și un accelerometru. „Este cea mai mare inovație de la crearea minifigurinei în 1978”, a declarat compania la prezentarea pachetului Smart Play.

Noile piese revoluţionare pot reacționa la mișcare prin îndoire și răsucire și pot emite sunete. Fiecare piesă, cu dimensiunile de 2 x 4 cm, este echipată cu un accelerometru încorporat care detectează mișcarea aerului și interacționează în timpul jocului, relatează La Stampa.

Aceste sisteme inteligente pot fi integrate în modelele anterioare, astfel încât oricine deține deja piese Lego se poate juca cu ele.

Printre noile caracteristici se numără etichetele și minifigurinele inteligente. Etichetele sunt accesorii care îi spun cărămizii inteligente ce să devină: un elicopter, o mașină sau o rață. Sarcina lor este de a le spune pieselor din apropiere cum să interacționeze cu jocul.

Minifigurinele, pe de altă parte, sunt figurine Lego care, atunci când sunt plasate lângă cărămizile SMART, reacționează diferit la mediul înconjurător, cu sunete, stări de spirit și reacții diferite. Așa cum s-a anunțat până acum, cărămizile inteligente vor fi alimentate de baterii de înaltă eficiență și sisteme de recuperare a energiei prin intermediul unor baze de încărcare wireless care comunică cu bobinele din interiorul sistemului de joacă inteligent.