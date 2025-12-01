Atacul ordonat de șeful Pentagonului asupra unei nave din Venezuela ar putea fi considerat crimă de război, spun membri ai Concresului

Atacul asupra ambarcațiunii din Venezuela, pe 2 septembrie, a fost prima salvă din războiul administrației Trump împotriva suspecților traficanți de droguri. Foto: X / Pete Hegseth

Mai mulți congresmeni au declarat că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, ar fi putut comite crime de război prin faptul că ar fi ordonat un atac și asupra supraviețuitorilor dintr-o navă suspectată de contrabandă cu droguri din Venezuela, în Caraibe, potrivit Financial Times.

În timpul unui atac asupra unei ambarcațiuni, pe 2 septembrie, prima salvă din războiul administrației Trump împotriva suspecților traficanți de droguri din Venezuela, o transmisiune live cu drona a arătat doi supraviețuitori dintr-un echipaj inițial de 11 persoane agățându-se de epava ambarcațiunii lor după un atac inițial cu rachete, potrivit relatărilor din Washington Post.

Pentru a se conforma unui ordin verbal al lui Hegseth de a-i ucide pe toți, comandantul Operațiunilor Speciale care supraveghea misiunea a ordonat un al doilea atac care i-a ucis pe cei doi supraviețuitori.

În acest context, senatorii democrați Tim Kaine și Mark Kelly, precum și congresmanul republican Mike Turner, au sugerat duminică că Hegseth ar fi putut încălca dreptul internațional în urma relatărilor din mass-media americană conform cărora a ordonat uciderea tuturor celor aflați la bordul navei, după ce un atac inițial a lăsat doi supraviețuitori.

„Dacă relatarea respectivă este adevărată, este o încălcare clară a propriilor legi de război (ale Departamentului Apărării, n.r.), precum și a legilor internaționale privind modul în care sunt tratați oamenii aflați în aceste circumstanțe”, a declarat duminică Kaine, un senator democrat din Virginia, pentru CBS Face the Nation.

Front comun în Congres pentru examinarea atacurilor asupra ambarcațiunilor

Separat, Kelly, un senator democrat din Arizona, a fost întrebat dacă presupusa instrucțiune constituie o crimă de război. El a răspuns: „Se pare că da”.

„Dacă este adevărat, dacă ceea ce s-a raportat este corect, am îngrijorări serioase cu privire la faptul că cineva din acel lanț de comandă ar putea depăși o linie pe care nu ar trebui să o depășească niciodată”, a declarat Kelly pentru emisiunea State of the Union de la CNN.

Turner, un membru republican al Camerei Reprezentanților SUA din Ohio, a declarat pentru CBS: „Evident, dacă s-ar întâmpla asta, ar fi foarte grav și sunt de acord că ar fi un act ilegal”.

Atacul a avut loc pe 2 septembrie și a fost primul din campania militară a SUA împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri din Caraibe și Pacificul de Est.

Comisiile pentru forțe armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au promis ambele o examinare mai atentă a campaniei administrației Trump împotriva presupuselor nave transportatoare de droguri. Având în vedere că ambele comisii sunt conduse de republicani, eforturile lor de constatare a faptelor marchează o rară divergență față de Casa Albă din partea aliaților săi din Congres.

„Această comisie se angajează să asigure o supraveghere riguroasă a operațiunilor militare ale Departamentului Apărării în Caraibe”, au declarat sâmbătă reprezentanții Mike Rogers și Adam Smith, principalii republicani și democrați din comisia pentru forțe armate a Camerei Reprezentanților.

Ce a spus Donald Trump despre acuzațiile care îl vizează pe șeful Pentagonului

Președintele Donald Trump a spus că are “mare încredere” că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu a dat un ordin verbal de a ucide toți membrii echipajului de la bordul unei nave suspectate de contrabandă cu droguri în Marea Caraibelor, în septembrie, potrivit Washington Post.

Trump a spus că Hegseth l-a anunțat „că nu a spus asta și îl cred 100%”. Totodată, președintele SUA a declarat că va analiza problema. „Nu mi-aș fi dorit asta. Nici un al doilea atac. Primul atac a fost foarte letal. A fost în regulă”, a declarat președintele reporterilor.

După publicarea raportului The Post, Hegseth a scris pe X că „aceste atacuri extrem de eficiente sunt concepute pentru a fi «atacuri letale, cinetice»”, adăugând: „Fiecare traficant pe care îl ucidem este afiliat unei organizații teroriste desemnate”. El a susținut că operațiunile militare din Caraibe sunt „legale” și a denunțat „știrile false”.

Duminică, președintele a mai spus că nu e îngrijorat cu privire la modul în care Statele Unite gestionează atacurile cu ambarcațiunile din Caraibe. Armata americană, a spus el, face o „treabă uimitoare”.

„Uitați-vă doar la cifre. Cantitatea de droguri care intră în țara noastră pe mare este infinitesimală în comparație cu ceea ce era acum doar câteva luni”, a declarat Trump la bordul Air Force One, în drum spre Washington din Palm Beach, Florida, unde a petrecut weekendul lung de Ziua Recunoștinței la Mar-a-Lago.

Administrația Trump a justificat atacurile și campania sa continuă în Caraibe - care a ucis peste 80 de persoane - argumentând că SUA „se află într-un conflict armat non-internațional” cu traficanții de droguri.

Presa americană a semnalat că SUA sunt gata de un război în Venezuela. Pentagonul a desfășurat opt nave de război în Caraibe şi avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico. Un portavion american, cel mai mare din lume, a fost, de asemenea, trimis în regiune.