Donald Trump a aprobat atacarea de ținte militare în Venezuela. "Timpul lui Maduro se scurge"

3 minute de citit Publicat la 16:49 31 Oct 2025 Modificat la 16:49 31 Oct 2025

Portavionul Gerald R. Ford pare a fi piesa centrală a unei operațiuni menite să înlăture regimul lui Nicolas Maduro din Venezuela. Foto: Getty Images

Administrația Donald Trump a luat decizia de a ataca obiective militare din Venezuela, iar loviturile ar putea avea loc în orice moment, scrie presa americană, care citează surse familiarizate cu situația.

Atacurile vizează distrugerea instalațiilor utilizate de traficanții de droguri despre care SUA spune că sunt conduși de președintele venezuelean Nicolas Maduro și de membri de rang înalt ai regimului său.

Operațiunea are, totodată, obiectivul de a "decapita" ierarhia "cartelului".

Oficialii americani estimează că traficanții venezueleni exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină, împărțită între Europa și Statele Unite.

Sursele citate de presa americană nu au indicat explicit că Nicolas Maduro ar fi o țintă a loviturilor planificate, însă una dintre surse a declarat că timpul liderului de la Caracas "se scurge".

Sursă citată de presa americană: Maduro ar putea să afle în curând că nu mai poate să fugă din țară, chiar dacă vrea

"Maduro este pe cale să se trezească prins în capcană și ar putea descoperi în curând că nu poate fugi din țară, chiar dacă ar decide să o facă", a spus sursa respectivă.

Washingtonul a dublat recompensa pentru informațiile care ar duce la arestarea lui Maduro, iar suma a ajuns la 50 de milioane de dolari.

Este cea mai mare recompensă de acest fel oferită vreodată de guvernul american.

SUA oferă, de asemenea, 25 de milioane de dolari pentru capturarea unora dintre aliații de top ai președintelui de la Caracas, inclusiv ministrul de Interne Diosdado Cabello, despre care se crede că ar conduce operațiuni ale traficanților.

O altă figură cheie a regimului care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri din partea SUA este ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez.

Procurorul general al SUA spune că Maduro este șef de cartel

Când a anunțat, în august, decizia de a dubla recompensa de 25 de milioane de dolari pentru Maduro, procurorul general al SUA, Pam Bondi, l-a acuzat pe președintele venezuelean că este șeful așa-numitului "Cartel de los Soles" - Cartelul Sorilor, o organizație de narcotraficanți integrată în armata țării latino-americane.

Cartel de los Soles ar colabora cu grupări precum Tren de Aragua (Venezuela), Cartelul Sinaloa (Mexic) și alte rețele criminale transnaționale.

Bondi l-a numit pe Maduro drept "unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite".

Armata americană și-a sporit în ultima vreme prezența în largul coastei Venezuelei ca parte a unei operațiuni despre care Casa Albă spune că are ca scop descurajarea traficului de droguri și a rețelelor criminale legate de regimul de la Caracas.

SUA a desfășurat o forță militară navală masivă lângă Venezuela, centrată în jurul portavionului Gerald R. Ford

În august, Statele Unite au început o desfășurare la scară largă în sudul Mării Caraibelor, la nord de Venezuela.

Această forță operativă includea inițial trei distrugătoare echipate pentru apărare antiaeriană, antisubmarină și antirachetă și un grup amfibiu de aproximativ 4.500 de soldați.

Au fost integrate operațiunii avioane de recunoaștere P-8 iar în septembrie desfășurarea a fost consolidată cu 10 avioane de vânătoare F-35B, cu baza la Baza Aeriană Ceiba din Puerto Rico, și cu drone MQ-9 Reaper, cu baza pe aeroportul Rafael Hernandez de pe insulă.

Pe 24 octombrie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ordonat portavionului USS Gerald R. Ford și grupului său de atac - care include crucișătorul USS Normandy și distrugătoarele USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney și USS Roosevelt - să intre în Caraibe.

Grupul de atac al portavionului, cu peste 4.000 de oameni și aproximativ 90 de avioane de luptă, ar fi piesa centrală a unei "faze finale" militare, menite să-i neutralizeze liderii venezueleni acuzați de trafic de droguri și să atace ținte fixe și mobile din interiorul țării.

Până în prezent, atacurile americane au vizat ambarcațiuni rapide despre care administrația Trump susține că transportau narcotice.

Experții spun că SUA nu ar intenționa o ocupație de durată în Venezuela, ci înlăturarea regimului Maduro

Majoritatea au fost majoritatea interceptate în largul coastei Venezuelei iar loviturile au ucis 61 de suspecți.

Oficialii americani spun că grupul operativ își va muta operațiunile la țărm.

Amploarea desfășurării i-a determinat pe mulți analiști să concluzioneze că scopul final al misiunii este înlăturarea regimului Maduro, deși oficialii americani au oferit puține detalii specifice despre acțiunile planificate în interiorul Venezuelei.

Majoritatea experților se îndoiesc că Statele Unite intenționează o campanie prelungită.

"Ceea ce agreează actuala administrație sunt operațiunile direcționate, cum ar fi asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani sau atacurile asupra instalațiilor nucleare ale Iranului”, a declarat Elliott Abrams, care a fost reprezentant special al SUA pentru Venezuela în primul mandat al lui Trump.