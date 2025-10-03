Șeful Pentagonului publică un clip cu uciderea a patru presupuși narcotraficanți lângă Venezuela: "Veneau să ne otrăvească populația"

2 minute de citit Publicat la 22:56 03 Oct 2025 Modificat la 22:59 03 Oct 2025

Șeful Pentagonului a publicat imaginile cu distrugerea ambarcațiunii suspecte. Sursă foto X@SecWar

Armata americană a lansat un nou atac în largul coastelor Venezuelei, vizând ambarcațiuni suspecte că ar transporta droguri, notează Agerpres care citează agențiile de presă internaționale.

Un anunț în acest sens a fost făcut vineri de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

"Patru narcoterorişti aflați la bordul ambarcațiunii au fost uciși în timpul atacului (...) efectuat în apele internaționale din largul coastelor Venezuelei, în condițiile în care respectivul vas transporta importante cantități de narcotice cu destinația Statele Unite pentru a ne otrăvi populația", a scris Hegseth într-un mesaj postat pe X.

Cu acest nou raid, numărul atacurilor lansate de SUA asupra unor astfel de vase suspecte se ridică la cel puțin patru în ultimele săptămâni, în cadrul războiului declarat lansat de președintele Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri.

Numărul morților a ajuns la cel puțin 21.

"Aceste raiduri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta", a avertizat șeful Pentagonului în mesajul său, însoțit de un videoclip de o jumătate de minut, care arată o ambarcațiune în flăcări la suprafața apei.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

În imagini, imprimate cu textul "unclasified" (desecretizate) se vede o ambarcațiune rapidă care, la un moment dat, este lovită de un proiectil, se răsucește în aer și cade în apă, arzând.

Statele Unite au desfășurat la sfârșitul lunii august mai multe nave militare în Marea Caraibelor cu obiectivul de a lichida operațiunile narcotraficanților.

Potrivit Washingtonului, cartelurile de droguri au devenit "mai înarmate, mai bine organizate şi mai violente" în ultimele decenii şi "provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetățeni americani în fiecare an".

Trump î ncearc ă să-și acopere spatele cu sprijinul Congresului

Președintele american Donald Trump a trimis, prin intermediul Pentagonului, o notificare către Congres prin care anunță că "Statele Unite sunt angajate într-un conflict armat împotriva cartelurilor de droguri".

Acțiunea urmărește un sprijin legal din partea legislativului SUA pentru recentele operațiuni ale Washingtonului în largul coastelor Venezuelei, remarcă, vineri, presa internațională.

Scrisoarea vine după desfășurarea, la sfârșitul lunii august, a mai multe nave militare în Marea Caraibilor şi după distrugerea mai multor ambarcațiuni de către acestea.

Înaintea anunțului făcut vineri de Pete Hegseth, bilanțul acestor operațiuni se ridica la 17 morți și trei vase suspecte distruse.

Mai mulți specialiști au subliniat că aceste lovituri ale SUA sunt în afara oricărui cadru juridic, iar demersul lui Trump urmărește să servească la justificarea legală a operațiunilor angajate în largul coastelor Venezuelei.

"Un astfel de document către Congres este necesar din punct de vedere legal în urma oricărui eveniment în care forțele armate americane sunt implicate într-un atac", a explicat un responsabil al Casei Albe.

"Cartelurile implicate în traficul de droguri au devenit în ultimele decenii mai înarmate, mai bine organizate şi violente, provocând ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetățeni americani în fiecare an. Drept răspuns, președintele a decis că SUA sunt angajate într-un conflict armat (...) cu aceste organizații desemnate drept teroriste", se afirmă în nota respectivă.

Totuși, conform experților, Constituția americană prevede că doar Congresul are competența de a declara război și există dubii în privința validității unei declarații de "conflict armat" formulată în termeni foarte generali.