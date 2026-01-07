Loterie la Paris pentru câştigarea unui tablou de Picasso, în valoarea de 1 milion de euro. Un bilet costă 100 de euro

Organizația franceză Alzheimer's Research Foundation a organizat o tombolă al cărui premiu este un portret din 1941, realizat de Picasso, „Tête de femme”, evaluat la 1 milion de euro. Scopul organizatorilor este de a vinde 120.000 de bilete online la prețul de 100 de euro fiecare. Veniturile, estimate la aproximativ 11 milioane de euro, vor contribui la cercetarea bolii Alzheimer, una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel mondial. Câştigătorul tombolei va fi anunţat în cadrul unui eveniment organizat la Christie's din Paris , pe 14 aprilie.

Proiectul se numește „1 Picasso pentru 100 de euro” și este accesibil tuturor celor care accesează site-ul oficial, relatează La Repubblica. Nepotul pictorului, Olivier Widmaier Picasso a declarat: „Acest proiect este o parte absolut logică și legitimă a moștenirii sale. Bunicul meu a fost foarte generos, dar și discret. Și-a ajutat familia, în special pe bunica mea, Marie-Thérèse Walter , și-a ajutat prietenii, i-a ajutat pe cei aflați în nevoie în timpul Războiului Civil Spaniol, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și chiar și după aceea, în anii 1950 și 1960. Sper să pot repeta acest lucru în fiecare an în viitor, dacă este posibil.” Olivier Widmaier Picasso a declarat că tabloul scos la licitație, „ Tête de femme” , a fost realizat în atelierul de la Paris, unde Picasso a pictat una dintre capodoperele sale, monumentala „Guernica” , în 1937, acum găzduită la Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía din Madrid .

Nepotul pictorului a mai adăugat: „Această perioadă a fost importantă pentru bunicul meu, deoarece finaliza un divorț de prima sa soție, Olga Khokhlova , un divorț care nu a mai avut loc deoarece Franco a abolit legea divorțului, în ciuda faptului că le-a cunoscut pe bunica mea și pe Dora Maar. A fost, de asemenea, o perioadă foarte complicată din cauza ocupației naziste a Parisului. Așadar, culorile sunt mai închise decât de obicei, cu maro, negru și gri. Chiar dacă este o reprezentare splendidă a unei femei, există totuși o atmosferă tipică pentru Picasso. Bunicul meu a păstrat tabloul ca amintire a acelui moment.”

Ideea loteriei i-a venit lui Péri Cochin , o producătoare de televiziune franceză, care a spus: „M-am gândit: nu ar fi fantastic să organizăm o loterie globală, vânzând bilete online? Am decis că trebuie să fie o operă de artă și cine este cel mai cunoscut nume din lumea artei? Evident, este Picasso.”

Așa că Péri Cochin l-a contactat pe prietenul său din copilărie, Olivier Picasso, și, având şi consimțământul celorlalți moștenitori, a reușit să împiedice vânzarea tabloului din 1941 la galeria Operei, o galerie care va primi totuși în jur de 1 milion de euro după extragerea câștigătorului.

Însă aceasta nu este prima dată când Picasso dăruiește ceva după moartea sa, edițiile anterioare au avut loc în 2013 și 2020. Prima a strâns 4,8 milioane de euro, donați asociației Save Tyre pentru a salva orașul antic libanez Tyre, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Câștigătorul loteriei a fost Jeffrey Gonano, un tânăr de 25 de ani din Pennsylvania, care a câștigat desenul lui Pablo Picasso din 1914, „Omul cu joben ”.

A doua loterie caritabilă a avut loc în 2020, 5,1 milioane de euro fiind donați către CARE International pentru a construi 100 de fântâni și instalații sanitare în Camerun, Madagascar și Maroc. Câștigătorul a fost Lorenzo Nasso, un italian din Ventimiglia, care a cumpărat biletul cadou de Crăciun pentru mama sa, Claudia Borgogno. O natură moartă de Picasso în valoare de 1 milion de euro se află acum în locuinţa lor.

Cu proiectul „1 Picasso pentru 100 de euro”, arta își transcende dimensiunea contemplativă și devine un instrument pentru cercetarea unei boli complexe precum boala Alzheimer , o problemă de sănătate publică la nivel mondial din ce în ce mai presantă, având în vedere că 35 de milioane de oameni își pierd treptat memoria și 55 de milioane suferă de demență. Se estimează că astăzi în Europa, peste 9,7 milioane de oameni suferă de demență, un declin cognitiv grav, iar boala Alzheimer reprezintă 70% din aceste cazuri, adică 6,8 milioane de persoane. Două treimi sunt femei. Studiile prevăd, de asemenea, că numărul pacienților se va dubla până în 2050.