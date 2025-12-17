Trump ordonă „blocada totală” a tuturor petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela: Va fi „ceva ce nu au mai văzut”

Trump ordonă „blocada totală” a tuturor petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela. FOTO: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat „o blocadă totală și completă” împotriva tuturor petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela, scrie BBC.

Într-o postare pe Truth Social, el a spus că guvernul liderului venezuelean Nicolás Maduro a fost desemnat „organizație teroristă străină” și l-a acuzat că a furat active americane, precum și de „terorism, trafic de droguri și trafic de persoane”.

„Prin urmare, astăzi ordon o blocadă totală și completă a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”, a adăugat el.

Declarațiile sale vin la o săptămână după ce SUA au confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei. Într-un comunicat, guvernul Venezuelei a transmis că respinge „amenințarea grotescă” a lui Trump.

În postarea sa, Trump a afirmat că Venezuela este „complet înconjurată de cea mai mare flotă navală adunată vreodată în istoria Americii de Sud”. El a adăugat că aceasta „nu va face decât să crească” și că va fi „ceva ce nu au mai văzut”. Trump a acuzat, de asemenea, guvernul lui Maduro că folosește petrolul furat pentru a se „finanța”, invocând „narcoterorism, trafic de persoane, crimă și răpiri”.

Administrația Trump a acuzat în repetate rânduri Venezuela de trafic de droguri, iar din septembrie armata americană a ucis cel puțin 90 de persoane în lovituri asupra unor ambarcațiuni despre care a susținut că transportau fentanil și alte droguri ilegale către SUA. În ultimele luni, SUA au mutat și nave de război în regiune.

Venezuela, care deține unele dintre cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, a acuzat, la rândul ei, Washingtonul că încearcă să-i fure resursele.

SUA, atât sub Trump, cât și sub fostul președinte Joe Biden, s-au opus de ani de zile guvernului Maduro și au făcut presiuni pentru înlăturarea acestuia prin instituirea unor sancțiuni stricte. Săptămâna trecută, SUA au impus noi sancțiuni asupra altor șase nave despre care au spus că transportau petrol venezuelean. Sancțiuni au fost impuse și unor rude ale președintelui Maduro, precum și unor afaceri asociate cu ceea ce SUA au numit regimul său ilegitim.

Cu o zi mai devreme, SUA au anunțat că au confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei. Casa Albă a precizat că nava confiscată, numită Skipper, fusese implicată în „transporturi ilicite de petrol” și urma să fie dusă într-un port american. Guvernul Venezuelei a denunțat confiscarea, iar Maduro a declarat că SUA „au răpit echipajul” și au „furat” nava.

SUA își consolidaseră prezența militară în Marea Caraibilor, care se învecinează la nord cu Venezuela, în zilele dinaintea operațiunii. Dispozitivul a implicat mii de militari, iar USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a fost poziționat la distanță de atac față de Venezuela.

Congresmanul Joaquin Castro, democrat care reprezintă statul Texas, a spus că „blocada navală” a lui Trump este „fără îndoială un act de război”. El a adăugat că legislatorii americani vor vota joi o rezoluție „care îi cere președintelui să înceteze ostilitățile cu Venezuela”.