Amenințată de flota americană din Caraibe, Venezuela crește numărul soldaților. "Nu vom permite invazia unei forțe imperialiste"

Nicolás Maduro, preşedintele Venezuelei, la un eveniment care a avut loc luna trecută la Caracas. Sursa foto: Getty Image

Armata venezueleană a încorporat sâmbătă, la Caracas, 5.600 de tineri, fiind un răspuns la desfășurarea de către Statele Unite a unei importante forțe navale, printre care se află și cel mai mare portavion din lume, a relatat France Presse.

Ca răspuns la manevrele militare americane, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a făcut apel la consolidarea forțelor armate prin înrolarea de voluntari. Decizia liderului de la Caracas vine după ce, recent, a respins ultimatumul dat de președintele SUA, Donald Trump, care i-a cerut să părăsească "acum" Venezuela și să abandoneze puterea.

"În niciun caz nu vom permite invazia unei forțe imperialiste", a declarat colonelul Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Numărul de voluntari pentru forțele armate este în creștere puternică, a dat asigurări generalul Javier José Marcano Tábata.

"În momentul în care imperialismul amenință (…) patria noastră, poporul nostru, tinerii, sunt cu miile care vor să se alăture Forțelor armate naționale bolivariene", a precizat generalul Javier José Marcano Tábata în timpul ceremoniei care a avut loc la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela.

Acest anunţ se întâmplă şi după ce, săptămâna aceasta, Nicolás Maduro l-a sfidat pe Donald Trump în paşi de dans, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

"Vrem pace! Dar pace cu suveranitate! Pace în egalitate. Pace în libertate. Nu vrem pacea sclavilor, nici pacea coloniilor! Colonie – niciodată! Sclavi – niciodată! Libertate, republică, pace cu demnitate, asta este pacea", a spus liderul de la Caracas în faţa a sute de mii de susţinătoricare au participat la o ceremonie de la Palatul Prezidenţial.

Conform informaţiilor oficiale, armata Venezuelei numără aproape 200.000 de soldați, la care se adaugă 200.000 de polițiști.

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela s-au amplificat după ce Washingtonul a lansat o serie de lovituri asupra navelor unor presupuși narcotraficanți, provocând moartea a 87 de persoane, majoritatea în Marea Caraibelor, fără să fie prezentate dovezile legăturilor cu traficul de droguri.

Un inamic al Statelor Unite de un sfert de secol, Venezuela este acuzată de către președintele american Donald Trump că se află în spatele traficului de stupefiante care intră în Statele Unite. Caracasul dezminte și susține că obiectivul adevărat al SUA este schimbarea regimului pentru accesul la petrolul venezuelean.