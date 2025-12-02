De ce a respins Nicolas Maduro ultimatumul dat de Trump și oferta de a părăsi Venezuela "în siguranță, cu familia"

Surse cu legături la Caracas spun că Maduro și apropiații săi nu iau în serios amenințările militare ale SUA. Foto: Hepta

Nicolas Maduro a respins ultimatumul dat de președintele american Donald Trump, care i-a cerut liderului de la Caracas să părăsească "acum" Venezuela și să abandoneze puterea, notează The Guardian.

Convorbirea, despre care presa internațională a relatat recent, a fost confirmată de Trump.

"Nu aș spune că a mers bine sau rău. A fost un apel telefonic", a spus Trump, duminică.

Nici guvernul SUA, nici cel venezuelean nu au oferit în mod oficial detalii despre subiectele discutate în timpul conversației extrem de neobișnuite, despre care se crede că a avut loc pe 21 noiembrie.

Însă surse citate de publicațiile de peste Ocean afirmă că la propunerea lui Trump, ca liderul venezuelean să plece din țară împreună cu familia, "în siguranță", Maduro a venit cu o contra-propunere.

El ar fi cerut o "amnistie globală" pentru sine și pentru apropiații săi.

Maduro și guvernul de la Caracas se află sub presiunea unei campanii americane care durează de mai multe luni și care, potrivit Washingtonului, este menită să lichideze problema fluxului de narcotice dinspre țara latino-americană către SUA.

În acest timp, Trump a ordonat o desfășurare navală masivă în largul coastei de nord a Venezuelei, iar armata americană a bombardat mai multe ambarcațiuni suspectate că sunt folosite de traficanții de droguri, ucigând peste 80 de persoane în ceea ce mulți experți au considerat a fi "execuții extrajudiciare".

Maduro refuză oferta lui Trump

"Vă puteți salva pe dumneavoastră și pe cei apropiați, dar trebuie să părăsiți țara acum", i-ar fi spus Trump lui Maduro în discuția din noiembrie.

Președintele SUA ar fi adăugat că "plecarea în siguranță" pentru Maduro, soția și fiul său este valabilă doar dacă președintele de la Caracas demisionează "imediat".

Cu toate acestea, liderul socialist ar fi refuzat să demisioneze și ar fi formulat o serie de contra-cereri.

Între acestea, imunitate la nivel global față de o eventuală urmărire penală și propunerea de a ceda controlul politic, dar de a păstra controlul asupra forțelor armate din Venezuela.

Maduro ar fi solicitat un al doilea apel telefonic cu Trump, după ce, săptămâna trecută, liderul de la Washington a declarat "închis în întregime" spațiul aerian al Venezuelei.

"Guvernul Maduro nu a primit niciun răspuns la cererea pentru o nouă discuție cu Trump", a relatat publicația americană Miami Herald, care a menționat că prima discuție a fost intermediată de Brazilia, Qatar și Turcia.

Maduro: Nu vrem pacea sclavilor

Luni, Maduro le-a transmis susținătorilor săi că Venezuela nu își dorește "o pace a sclavilor".

"Vrem pace, dar pace cu suveranitate, egalitate, libertate! Nu vrem pacea sclavilor și nici pacea coloniilor", a declarat el la un miting desfășurat la Caracas.

Comentând această aparentă sfidare a amenințării americane, surse care au contacte regulate cu oficialii din Venezuela arată că la Caracas nu este luată în serios perspectiva unui război lansat de SUA pentru înlăturarea lui Nicolas Maduro.

"Maduro și majoritatea susținătorilor săi consideră amenințările militare americane drept un bluf", a declarat una dintre aceste surse pentru The Wall Street Journal.

Președintele venezuelean rezistă la putere de 12 ani

De la alegerea sa în 2013, liderul venezuelean a supraviețuit unei succesiuni de crize, inclusiv campania lansată de Donald Trump împotriva sa în primul mandat al actualului președinte american.

De asemenea, Maduro și-a păstrat funcția în pofida mai multor runde de proteste masive ale opoziției.

El a păstrat puterea în contextul în care țara s-a prăbușit din punct de vedere economic, pe fondul sancțiunilor SUA,

În plus, președintele socialist a scăpat dintr-o tentativă de asasinat în 2018 și a păstrat frâiele puterii după o aparentă înfrângere în alegerile prezidențiale de anul trecut, pe care se crede că Maduro le-a pierdut în fața fostului diplomat Edmundo González.