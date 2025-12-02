Imaginile virale cu Maduro, care îl sfidează pe Trump în paşi de dans, pe muzică tehno. Ce a spus după ultimatumul de a ceda puterea

Nicolás Maduro a purtat ieri o şapcă roşie, asemănătoare cu cea MAGA. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, ignoră ameninţările liderului de la Casa Albă, Donald Trump, şi a răspuns în paşi de dans, pe muzică tehno. El a purtat o şapcă roşie asemănătoare cu celebra şapcă MAGA şi, la scurt timp după ce momentul a fost filmat, imaginile au făcut înconjurul lumii. Potrivit celor mai noi declaraţii ale dictatorului, el nu va ceda niciodată şi nu va permite ca ţara lui să devină colonie. Confruntat cu ultimatumului dat de preşedintelor Statelor Unite să cedeze puterea, Maduro a refuzat şi a cerut amnistie globală pentru el şi aliaţii săi, informează AFP.

Liderul venezuelean, Nicolás Maduro, a afirmat luni în timpul unei manifestații la Caracas, unde s-au adunat mii de susținători, că va refuza "pacea sclavilor", în contextul în care dislocarea de forțe militare în Caraibe pune țara "la încercare", informează AFP.



"Vrem pace! Dar pace cu suveranitate! Pace ]n egalitate. Pace în libertate. Nu vrem pacea sclavilor, nici pacea coloniilor!", a spus Nicolás Maduro ieri, în faţa a sute de mii de susţinătoricare au participat la ceremonia de la Palatul Prezidenţial. Ulterior, liderul Venezuelei a mai adăugat: "Colonie – niciodată! Sclavi – niciodată! Libertate, republică, pace cu demnitate, asta este pacea".

Oamenii au aplaudat frenetic în momentul în care liderul de 63 de ani, purtând o şapcă roşie asemănătoare cu celebra şapcă MAGA, a început să danseze. Gestul lui Nicolás Maduro a venit în timp ce Donald Trump a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate Națională pentru a discuta despre Venezuela.

"Am trăit 22 de săptămâni de agresiuni care poate fi considerată terorism psihologic, 22 de săptămâni care ne pun la încercare. Poporul Venezuelei și-a demonstrat dragostea de patrie", a mai spus Maduro.

"Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum", i-a spus liderul de la Casa Albă lui Maduro într-o discuție telefonică de acum zece zile, potrivit unor surse citate de publicaţia Miami Herald.

SUA dau semne că se pregătesc pentru lovituri terestre în Venezuela, deși, este neclar cât de amplă va fi o eventuală campanie militară.

Donald Trump i-a dat lui Nicolás Maduro un ultimatum, cerându-i să renunțe imediat la putere, un mesaj transmis în timpul recentei lor convorbiri telefonice.

Liderul autoritar al Venezuelei a refuzat, cerând o "amnistie globală" pentru el și aliații săi, scrie Miami Herald.

Duminică, președintele Statelor Unite ale Americii a confirmat că discuția a avut loc, declarând reporterilor: "Nu aș spune că a decurs bine sau rău, a fost o convorbire telefonică".