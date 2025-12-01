Maduro a apărut în public după ce a vorbit cu Trump la telefon: "Venezuela este indestructibilă și imbatabilă". Trump confirmă discuția

3 minute de citit Publicat la 09:01 01 Dec 2025 Modificat la 09:02 01 Dec 2025

Nicolas Maduro și Donald Trump au vorbit la telefon. Foto: Hepta

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a avut, duminică, prima sa apariție publică din ultimele zile, în care s-au amplificat suspiciunile că ar fi fugit din țară pentru a nu fi lichidat în eventualele lovituri aeriene planificate de SUA, notează CNN.

Maduro, care apare de obicei la televiziune de mai multe ori pe săptămână, nu mai fusese văzut în public de miercuri.

Duminică, el a apărut la un eveniment anual de premiere a cafelei la Caracas.

În imaginile difuzate online, președintele înmânează medalii producătorilor care și-au prezentat produsele. El a gustat mai multe și a făcut scurte declarații, însă nu s-a referit la criza actuală din țară.

La sfârșitul evenimentului, el a spus că Venezuela este „indestructibilă, intangibilă, imbatabilă”.

Această aparentă trimitere la războiul preconizat de SUA vine în contextul în care Washingtonul a trimis peste o duzină de nave de război și a desfășurat aproximativ 15.000 de soldați în regiune.

Administrația americană spune că desfășurarea este parte a unui amplu efort de combatere a traficului de droguri, însă Maduro și oamenii săi spun că este o tentativă a SUA de a schimba regimul la Caracas.

Trump a vorbit cu Maduro la telefon

Apariția lui Maduro la ceremonia de decernare a premiilor pentru cafea a avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a confirmat că a vorbit telefonic cu liderul venezuelean.

„Nu vreau să comentez despre asta, dar răspunsul este 'da'. Nu aș spune că a mers bine sau rău”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, când a fost întrebat dacă discuția telefonică a avut loc.

Maduro și membri de rang înalt ai guvernului său nu au comentat în legătură cu dialogul telefonic cu Trump.

În ultimele zile, președintele SUA a sporit presiunea asupra liderului de la Caracas.

El a avertizat că atacurile terestre împotriva rețelelor de trafic de droguri ar putea avea loc „foarte curând”.

De asemenea, administrația americană a avertizat companiile aviatice că spațiul aerian al Venezuelei a fost declarat închis de forțele SUA.

Duminică, Trump a părut să minimalizeze propriul anunț cu privire la închiderea spațiului aerian din Venezuela, negând că aceasta ar semnala un atac iminent al SUA.

„Nu speculați în legătură cu asta”, a îndemnat președintele. El susține că avertismentul adresat companiilor aeriene este justificat de faptul că „Venezuela nu este o țară foarte prietenoasă”.

Maduro acuză administrația Trump că vrea să pună mâna pe petrolul din Venezuela

În ultima zi a lunii trecute Nicolas Maduro a trimis OPEC - Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol - o scrisoare în care acuză Statele Unite că încearcă să preia prin forță rezervele de petrol ale țării.

În scrisoarea către Haitham Al Ghais, secretarul general al OPEC, președintele venezuelean mai spune că amenințările SUA cu războiul „pun în pericol stabilitatea producției de petrol din Venezuela și piața internațională”.

Rezervele de petrol ale țării latino-americane sunt considerate a fi printre cele mai mari din lume.

Ministrul venezuelean al Afacerilor Externe, Yvan Gil Pinto, a postat scrisoarea către OPEC pe Telegram și a adăugat promisiunea că țara sa „va rămâne fermă în apărarea resurselor sale energetice naturale”.

„Nimic nu ne va opri. Vom continua să fim liberi și suverani!”, a afirmat Pinto.

Parlamentul de la Caracas investighează atacurile SUA asupra traficanților din Caraibe

Tot duminică, Președintele Adunării Naționale de la Caracas, Jorge Rodriguez, a acuzat SUA de „crimă”, după ce a recunoscut public, în premieră, că printre cei uciși în atacurile americane asupra unor ambarcațiuni ale presupușilor traficanți de droguri se numără cetățeni venezueleni.

„Nu a fost declarat un război (între SUA și Venezuela), prin urmare, acest lucru nu poate fi clasificat decât drept crimă”, a spus Rodriguez.

„Fiecare ființă umană are dreptul la un proces echitabil și nu merită ucisă într-un mod brutal”, a adăugat el.

Rodriguez, o figură cheie a guvernului Maduro, a mai menționat că s-a întâlnit cu familiile celor uciși și că parlamentul țării se va întruni luni pentru a înființa o comisie specială „pentru a investiga evenimentele grave care au dus la uciderea venezuelenilor în Caraibe”.

Potrivit acestui oficial, investigația va analiza inclusiv rapoartele conform cărora armata americană a efectuat, pe 2 septembrie, un al doilea atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri care opera în Caraibe, după ce atacul inițial nu i-a ucis pe toți cei aflați la bord.