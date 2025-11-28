Trump anunță că vor începe loviturile terestre în Venezuela: „Foarte curând”. Avertisment pentru Maduro

2 minute de citit Publicat la 09:06 28 Noi 2025 Modificat la 09:06 28 Noi 2025

Trump anunță că vor începe loviturile terestre în Venezuela „foarte curând”. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a sugerat joi că Statele Unite se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela, spunându-le militarilor, într-un apel de Ziua Recunoștinței, că operațiunile terestre vor începe „foarte curând”, potrivit CNN.

„În ultimele săptămâni, ați lucrat pentru a descuraja traficanții de droguri venezueleni, și sunt mulți. Desigur, nu prea mai vin pe mare,” le-a spus Trump militarilor în timpul apelului. „Probabil ați observat că oamenii nu mai vor să transporte pe mare, iar noi vom începe să îi oprim și pe uscat,” a continuat președintele. „Pe uscat e mai ușor, iar asta va începe foarte curând. Le transmitem un avertisment: Să nu mai trimită otravă în țara noastră”, a adăugat Trump.

Comentariile lui Trump lasă de înțeles că și-a stabilit deja direcția de acțiune în Venezuela, după mai multe informări la nivel înalt și o desfășurare vizibilă de forțe americane în regiune la începutul acestei luni.

Trump l-a desemnat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe aliații acestuia drept membri ai unei organizații teroriste străine la începutul acestei săptămâni.

Desemnarea „Cartel de los Soles”, o expresie pe care experții o descriu mai degrabă ca pe o referire la oficiali guvernamentali presupus corupți decât la un grup infracțional organizat, ca organizație teroristă străină îi permite lui Trump să impună noi sancțiuni care vizează activele și infrastructura lui Maduro. Totuși, potrivit experților în drept, nu autorizează în mod explicit folosirea forței letale.

Armata americană a mobilizat în regiune mai bine de zece nave de război și 15.000 de militari în cadrul operațiunii pe care Pentagonul a numit-o „Southern Spear”. Forțele americane au ucis peste 80 de persoane în atacuri asupra ambarcațiunilor folosite în traficul de droguri.

CNN a relatat la începutul acestei luni că oficiali ai administrației Trump le-au spus congresmenilor, într-o sesiune clasificată, că SUA nu intenționează să lanseze lovituri în interiorul Venezuelei și că nu există, în acest moment, o bază legală care să susțină atacuri asupra unor ținte terestre.

Potrivit a patru surse, congresmenilor li s-a spus în cadrul sesiunii că un aviz emis de Oficiul de Consiliere Juridică al Departamentului Justiției, care justifică loviturile asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri, nu permite lovituri pe teritoriul Venezuelei sau în alte teritorii.

Oficialii nu au exclus însă eventuale acțiuni viitoare, a spus una dintre surse.

Administrația a încercat, în general, să evite implicarea Congresului în campania militară desfășurată în America Latină. Un oficial de rang înalt al Departamentului Justiției a spus Congresului, în noiembrie, că armata americană poate continua loviturile letale împotriva presupusilor traficanți de droguri fără aprobarea legislativului și că administrația nu este obligată să respecte o lege veche privind puterile de război, care ar impune consultarea congresmenilor, a relatat CNN.