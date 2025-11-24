Se înmulțesc semnele că SUA vor lovi în Venezuela: “Risc pentru aeronave la toate altitudinile”

2 minute de citit Publicat la 00:13 24 Noi 2025 Modificat la 00:13 24 Noi 2025

Șase companii aeriene au anulat zborurile către Venezuela. FOTO: Hepta

Șase companii aeriene au anulat zborurile către Venezuela, a anunțat un grup din industrie, după ce autoritatea americană de reglementare în aviație a avertizat asupra pericolelor reprezentate de „activitatea militară intensificată” pe fondul unei acumulări majore de forțe americane în regiune.

Iberia din Spania, TAP din Portugalia, LATAM din Chile, Avianca din Columbia și GOL din Brazilia și-au suspendat zborurile către țară, a declarat Marisela de Loaiza, președinta Asociației Companiilor Aeriene din Venezuela (ALAV), potrivit Euractiv.

Ea nu a specificat cât timp vor dura suspendările zborurilor. Copa Airlines din Panama, Air Europa și PlusUltra din Spania și LASER din Venezuela continuă să opereze zboruri deocamdată. Turkish Airlines a anunțat duminică că anulează zborurile în perioada 24-28 noiembrie.

Administrația Federală a Aviației din SUA a îndemnat vineri aeronavele civile din spațiul aerian venezuelean să „fie precaute” din cauza „înrăutățirii situației de securitate și a activității militare intensificate în sau în jurul Venezuelei”.

„Amenințările ar putea reprezenta un risc potențial pentru aeronave la toate altitudinile, inclusiv în timpul survolului, în fazele de sosire și plecare ale zborului și/sau pe aeroporturi și aeronave la sol”, se arată în comunicat.

Washingtonul a trimis în regiune un grup de atac al portavioanelor, nave supliemntare de război ale Marinei, precum și aeronave stealth – desfășurări despre care se spune că vizează reducerea traficului de droguri, dar care au stârnit temeri în Caracas că scopul este schimbarea regimului.

Nicolas Maduro, învinuit de narco-terorism

Desemnarea americană ca grupare teroristă pentru un cartel de droguri condus de liderul venezuelean de stânga, Nicolas Maduro intră în vigoare luni, o mișcare despre care unii analiști cred că ar putea prevesti o acțiune militară împotriva guvernului său.

Forțele Washingtonului au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave presupuse de contrabandă cu droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific de la începutul lunii septembrie, ucigând peste 80 de persoane.

Însă Statele Unite nu au publicat încă dovezi concrete că navele pe care le-au vizat au fost folosite pentru contrabanda cu droguri sau au reprezentat o amenințare pentru țară, iar tensiunile regionale au izbucnit ca urmare a campaniei și a consolidării forțelor militare care a însoțit-o.

Analiștii scriu că o intervenție în Venezuela ar putea să fie o oportunitate de a îmbunătăți viețile din prezent ale venezuelenilor, preocupați să își asigure hrana de pe o zi pe alta. De asemenea, o posibilă invazie americană nu va semăna cu un război distructiv ca cel din Irak, ci ca intervenția americană în Panama, la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990.

Pe 20 decembrie 1989, președintele SUA de atunci, George H. W. Bush, s-a adresat națiunii pentru a explica raționamentul din spatele invaziei pe care tocmai ce o ordonase în Panama. El a explicat că Panama era condusă de un „traficant de droguri”, Manuel Noriega, care „va fi adus în fața justiției” în SUA.

Două săptămâni mai târziu, Noriega se afla în custodia Statelor Unite, opoziția prelua puterea în țară, iar forțele SUA începeau retragerea.