Un kilogram de pui costă cât patru salarii medii în Venezuela: “Ne facem griji pentru mâncare, nu pentru un război cu SUA”

2 minute de citit Publicat la 18:49 23 Noi 2025 Modificat la 19:22 23 Noi 2025

FMI estimează o creștere a prețurilor de 548% în acest an, în Venezuela. FOTO: Hepta

În timp ce Nicolas Maduro a ajuns într-un impas sub amenințarea militară din partea președintelui american Donald Trump, venezuelenii de rând sunt mai preocupați de ce vor mânânca de pe o zi pe alta.

Principala preocupare a venezuelenilor, care se uită la știri în timp ce își verifică portofelele pentru a găsi suficienți bani pentru a plăti, nu este un posibil atac american. Ei sunt îngrijorați că abia au ce să pună pe masă, potirvit unui reportaj BBC.

Jurnaliștii britanici au vorbit cu cetățenii din Caracas care au spus că situația economică a devenit critică.

„Nu va exista o intervenție, nimic de genul acesta. Ceea ce ne îngrijorează cu adevărat este creșterea dolarului”, a declarat Alejandro Orellano pentru BBC.

Un alt venezuelean le-a arătat jurnaliștilor cât de goale sunt tarabele dintr-o piață de legume, și fructe.

Risc de foamete în Venezuela

Creșterea bruscă a prețurilor la alimente și lipsa puterii de cumpărare riscă să creeze foamete în Venezuela.

În parte, acest lucru este cauzat de deprecieri rapide ale bolivarului, care va fi pierdut 80% din valoare în acest an, conform cifrelor Fondului Monetar Internațional (FMI).

Un kilogram de pui, de exemplu, costă de aproximativ patru ori salariul minim lunar oficial. Și, deși guvernul oferă bonusuri pensionarilor și funcționarilor publici, banii tot nu sunt suficienți pentru a acoperi coșul alimentar de bază.

Consuelo, în vârstă de 74 de ani, este sceptică în privința unui conflict armat cu SUA și spune că venezuelenii nu își pot permite să își stocheze alimente în vederea unui război.

„Să se întâmple orice s-ar întâmpla! Și asta e tot!”, spune ea pentru BBC, adăugând că îngrijorarea cu privire la spectrul războiului nu ajută prea mult.

„Este adevărat? Este fals? Asta te face doar să fii rău, să te plimbi nervos, e mai bine să rămâi calm. Emoțiile îți pot afecta și sănătatea”. „Nu am făcut cumpărături de panică; ai nevoie de mulți bani pentru a face asta”.

FMI estimează o creștere a prețurilor de 548% în acest an și spune că va fi mai rău în 2026, când ar putea ajunge la 629% - cea mai mare cifră de pe continent.

Cresc semnalele privind un posibil atac american

Alții văd o potențială intervenție a SUA ca pe o oportunitate pentru o schimbare de regim, dar se tem să vorbească deschis despre asta.

În ultimele săptămâni, guvernul lui Trump a desfășurat mii de soldați și resurse militare la o distanță mică de Venezuela, inclusiv cea mai mare navă de război din lume. Sâmbătă, cel puțin patru companii aeriene internaționale au anulat zborurile către sau dinspre țară după ce o notificare de vineri din partea autorităților aeronautice americane a avertizat asupra „activității militare intensificate în sau în jurul Venezuelei”.

Aceasta se întâmplă după o serie de atacuri aeriene americane împotriva unor presupuse nave de droguri din Caraibe și Pacificul de Est, care au ucis peste 80 de persoane.