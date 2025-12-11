Momentul confiscării petrolierului Venezuelei de către SUA

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul venezuelean de Externe a condamnat miercuri confiscarea petrolierului de către armata SUA în largul coastelor Venezuelei, denunţând operaţiunea drept "un furt evident şi un act de piraterie internaţional", relatează joi dpa, scrie Agerpres. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a publicat momentul confiscării navei.

Forţele americane au preluat miercuri controlul asupra navei în Caraibe. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, şi directorul FBI, Kash Patel, au declarat că nava "făcea parte dintr-o reţea ilegală de transport petrolier care susţinea organizaţii teroriste străine".



Bondi a declarat, pe platforma X, că nava a fost folosită pentru a transporta petrol, supus unui embargou, din Venezuela şi Iran. Ea a adăugat că petrolierul era vizat de sancţiuni americane de mai mulţi ani şi că soldaţii au pus în aplicare acum un mandat de confiscare.

Postarea ei a inclus şi un videoclip care prezenta operaţiunea forţelor militare americane.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

În filmare, un elicopter se apropie de navă înainte ca soldaţii să coboare pe punte cu armele scoase pentru a securiza nava. În filmare nu se vede niciun membru al echipajului.



"În aceste circumstanţe, adevăratele motive din spatele agresiunii continue împotriva Venezuelei sunt în sfârşit clare. Nu este vorba despre migraţie. Nu este vorba despre trafic de droguri. Nu este vorba despre democraţie. Nu este vorba despre drepturile omului", a declarat Ministerul venezuelean de Externe pe Instagram.



"Întotdeauna este vorba despre resursele noastre naturale, petrolul nostru, energia noastră, resursele noastre care aparţin exclusiv poporului Venezuelei", a adăugat acesta.



Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că SUA au confiscat un petrolier "foarte mare" în largul coastelor Venezuelei.



"Tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, un mare petrolier, foarte mare, cel mai mare confiscat vreodată", a afirmat preşedintele american.