Un petrolier aflat sub sancţiuni a intrat în apele Venezuelei, ca să testeze blocada lui Trump

Un petrolier aflat sub sancţiuni a intrat în apele Venezuelei, ca să testeze blocada lui Trump. FOTO: Getty Images

Un petrolier aflat sub sancţiuni SUA, a intrat în apele Venezuelei, arată datele de monitorizare a navelor, în ciuda faptului că preşedintele american Donald Trump a declarat o „blocadă totală şi completă” a unor astfel de nave, conform CNN.

Nava sub pavilionul Gambiei, numită Hyperion, a fost observată vineri în apropierea unei rafinării din largul golfului Amuay din Venezuela, după ce a traversat Caraibele, potrivit datelor de monitorizare a navelor.

Nava fusese sancţionată de SUA la 10 ianuarie 2025, ca parte a eforturilor de reducere a veniturilor Rusiei din energie. CNN a solicitat un punct de vedere Departamentului de Stat al SUA.

Venezuela a condamnat blocada la începutul acestei săptămâni, numind-o „o ameninţare imprudentă şi gravă” şi a spus că va continua să îşi apere suveranitatea şi interesele naţionale. Trump a ordonat blocada după ce SUA au capturat săptămâna trecută, în largul coastei Venezuelei, un petrolier sancţionat. Blocadele sunt considerate, potrivit unor tratate internaţionale, un act de război.

Săptămâna trecută, SUA au anunţat sancţiuni împotriva unor companii de transport maritim şi a unor nave despre care afirmă că ajută la transportul petrolului venezuelean. Trei nepoţi ai soţiei preşedintelui Nicolás Maduro, Cilia Flores, precum şi un alt om de afaceri afiliat lui Maduro au fost de asemenea incluşi pe lista de sancţiuni.

SUA au impus vineri sancţiuni suplimentare şi altor membri ai familiei Maduro, inclusiv surorii soţiei sale.

Sancţiunile fac parte dintr-o campanie de presiune desfăşurată de luni de zile împotriva guvernului venezuelean. SUA au efectuat lovituri militare soldate cu morţi în Caraibe şi Pacific şi au exercitat presiuni economice asupra Caracasului, în cadrul a ceea ce au descris ca fiind un război împotriva traficului de droguri.

Maduro a declarat că SUA urmăresc schimbarea regimului, precum şi controlul asupra teritoriului şi resurselor Venezuelei. SUA au respins aceste afirmaţii, acuzându-l pe Maduro că este ilegitim şi un narco-traficant.