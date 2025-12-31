Insula misterioasă din Caraibe unde Jeff Bezos, Mark Zuckerberg și alți magnați vin cu iahturile pentru a petrece Revelionul

St. Barts a devenit locul de întâlnire neoficial de sfârșit de an pentru magnații lumii. FOTO: Profimedia Images

Cei mai bogați oameni ai lumii au călătorit cu avioane private și superiahturi spre locații exotice pentru a petrece Revelionul. Insula caraibiană St. Barts, unde tarifele de cinci cifre pe noapte sunt o rutină, atrage în fiecare an, de Revelion, magnați, celebrități și anturajele lor, potrivit Bussines Insider.

De la un port plin de conace plutitoare la petreceri pe plajele private și focuri de artificii deasupra Gustaviei, St. Barts a devenit locul de întâlnire neoficial de sfârșit de an pentru cei 0,001% din populația lumii. Alte enclave de lux, de la Antigua la Cabo San Lucas, completează restul destinațiilor miliardarilor planetei.

Iahtul Koru al lui Jeff Bezos a fost observat lângă St. Barts, în Caraibe, în ultimele zile. Jeff Bezos a fost văzut alături de Lauren Sánchez Bezos în Aspen, Colorado, de Crăciun, dar perechea s-ar putea îndrepta spre Caraibe.

Enormul iaht care aparține fondatorului miliardar al Amazon măsoară 127 de metri lungime și dispune de o piscină mare pe punte.

De asemenea, Launchpad, megaiahtul de 119 metri care l-a costat pe Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, peste 300 de milioane de dolari, plutește în Golful California după plecarea din La Paz, Mexic. Wingman, nava de asistență de 67 de metri, se află, de asemenea, în apropiere, în Golful California.

Locația este lângă Cabo San Lucas, care a devenit un loc popular pentru miliardari în ultimii ani datorită peisajelor sale naturale, aeroporturilor private și accesului la sporturi nautice.

St. Barts a devenit destinația preferată pentru magnații planetei de Revelion

Ahpo, care aparține lui Dmitry Bukhman, cofondatorul rus al imperiului de jocuri online Playrix, a fost văzut în St. Barts. Ahpo are o lungime de 114 metri și oferă o gamă largă de facilități, inclusiv un pian, un salon de înfrumusețare, un centru spa, un club pe plajă, o cabină VIP și o sală de sport.

Queen Miri, iahtul care aparține lui Miriam Adelson, proprietara echipei Dallas Mavericks și un important donator republican, a fost văzut în Caraibe. Iahtul lui Adelson, în valoare de 70 de milioane de dolari, poate găzdui până la 36 de oaspeți și urmează să plece din Philipsburg, Sint Maarten, spre Gustavia, St. Barts.

Iahtul Rising Sun al lui David Geffen este de asemenea ancorat în St. Barts. Iahtul miliardarului magnat al divertismentului, lung de 148 de metri și cu 82 de camere, a plecat din Saint Thomas, Insulele Virgine Americane, și se află în St. Barts de la începutul lunii decembrie. Iahtul a fost comandat inițial de Larry Ellison și proiectat de Jon Bannenberg. CEO-ul Oracle l-a considerat prea mare și l-a vândut către Geffen.

Iahtul lui Laurence Graff, în valoare de 140 de milioane de dolari, numit Juice, proiectat de arhitectul american Peter Marino, a fost văzut sosind la Philipsburg. Laurence Graff, bijutierul englez și fondatorul Graff Diamonds, și-a ancorat iahtul, Juice, lângă Sint Maarten.

Vertigo, iahtul asociat cu familia Murdoch, se află în prezent în Barbados. Iahtul valorează aproximativ 50 de milioane de dolari, cu un cost anual de operare de aproximativ 5 milioane de dolari. Christian Liaigre, designerul francez, a realizat interiorul lui Vertigo.

Moonrise, iahtul de 220 de milioane de dolari care aparține fondatorului WhatsApp, Jan Koum, se află în St. Barts de la începutul lunii decembrie.

Graeme Hart, cea mai bogată persoană din Noua Zeelandă, care deține un imperiu al ambalajelor, are iahtul său Ulysses ancorat lângă St. Barts.

Nava lui Hart, livrată de șantierul naval Kleven în 2024, este în prezent cel mai mare iaht de expediție din lume.

Eric Schmidt, fondatorul miliardar al Google, se află la bordul iahtului Whisper și își petrece noaptea de Revelion în St. Barts. Iahtul valorează acum aproximativ 200 de milioane de dolari și a fost vândut lui Schmidt în 2023. Whisper a fost inițial construit la comandă pentru cuplul de miliardari Shahid și Ann Carlson Khan.

Bob Iger, CEO-ul Disney, se află la bordul iahtului său Aquarius II, lângă Anguilla. Iahtul cu pânze al CEO-ului Disney, lung de 213 de picioare, a fost văzut ultima dată lângă Anguilla, în apropierea iahturilor altor miliardari din St. Barts.

Două dintre iahturile Aviva active ale lui Joe Lewis au fost observate ultima dată în Caraibe, unul lângă Nassau, iar celălalt lângă Barbados. Proprietarul echipei de fotbal Tottenham și investitorul miliardar britanic este cunoscut pentru petrecerile care durează luni întregi la bordul Aviva III, care găzduiește și colecția sa de artă.