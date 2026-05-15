STENOGRAME. Un bărbat i-ar fi promis lui Gigi Ștefan un ied dacă ”ajută” un milionar. Procurorul i-ar fi cerut unul și pentru mama lui

Procurorului Ștefan Gigi Valentin, reținut pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu, i s-ar fi promis un ied pentru a ajuta un milionar din Ifov implicat într-un dosar cu un comandant de la Kogălniceanu, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

Procurorului Ștefan Gigi Valentin, reținut pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu, i s-ar fi promis un ied pentru a ajuta un milionar din Ifov implicat într-un dosar cu un comandant de la Kogălniceanu, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN. Ca să se ocupe de situație, procurorul ar fi cerut un ied sau miel și pentru mama lui. Într-un alt caz, procurorul ar fi primit scrumbie, pentru o intervenție într-un proces.

Astfel, potrivit unor surse judiciare, în 2 aprilie 2026, un bărbat identificat ca fiind C.M. i-ar fi cerut procurorului să îl ajute într-un dosar în care este cercetat un prieten al său, milionar în euro, dezvoltator imobiliar din Chiajna, implicat într-un dosar împreună cu fostul comandant de la Kogălniceanu. În schimb, C.M. i-ar fi promis procurorului că îi va aduce un ied și organe pentru drob. În plus însă, Ștefan Gigi Valentin ar fi cerut încă un ied sau un miel pentru mama sa.

Potrivit datelor de la dosar, C.M. îi dădea informațiile la telefon, procurorul și le-a notat, iar apoi i-ar fi spus cum să depună autorizațiile la dosar.

Într-o altă situație, procurorul Ștefan Gigi Valentin ar fi promis că va interveni pentru C.M. într-un dosar cu prefectura privind autorizațiile de construire a unui bloc și că îl va întreba pe prefect despre acest lucru.

În 15 aprilie 2026, procurorul a primit scrumbrie de la P.C.M. „fost polițist”, care îi ceruse să îl ajute cu declinarea competenței într-un dosar. Ca recompensă, P.C.M. i-ar fi promis că îi aduce și miere, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzati de trafic de influenţă şi abuz în serviciu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul fostului şef al Parchetului Curţii de Apel Constanţa şi alţi 30.000 de euro în maşina acestuia. Gigi Ştefan a spus că banii ar fi provenit din economiile sale. Mai mult, luna trecută, el a primit 60.000 de euro, într-o singură zi, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.