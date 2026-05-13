Ținute strălucitoare la Festivalul de la Cannes 2026: Demi Moore și Jane Fonda au fost printre actrițele care au dominat covorul roșu

2 minute de citit Publicat la 09:47 13 Mai 2026 Modificat la 11:13 13 Mai 2026

Festivalul de la Cannes, ediția 79, a început pe 12 mai 2026. Sursa foto: Hepta

Demi Moore, actriţa principală din filmul „The Substance”(n.r. Substanța), a strălucit marţi seară pe covorul roşu la ceremonia de deschidere a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, relatează DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Membră a juriului Festivalului de la Cannes, Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, şi-a făcut apariţia alături de colegii săi, purtând o rochie argintie fără bretele, cu paiete, asortată cu un colier cu diamante dispuse în straturi.

Alături de ea s-a aflat preşedintele juriului pentru competiţia principală de la Cannes, regizorul sud-coreean Park Chan-wook, cunoscut pentru peliculele „Oldboy” şi „No Other Choice”, precum şi regizoarea filmului „Hamnet”, Chloe Zhao, şi vedeta din „Sentimental Value”, Stellan Skarsgard.

Actriţa irlandeză Ruth Negga a participat la evenimentul de pe covorul roşu purtând o rochie în culorile verde şi negru, cu ciucuri lungi, în timp ce actorul din „Black Panther”, Isaach de Bankole, a pozat pentru fotografi într-un costum albastru închis dintr-o singură piesă, cu o pălărie aurie

fără boruri.

Scriitorul şi regizorul chilian Diego Cespedes a pozat zâmbind alături de colegii săi din juriu, precum şi de regizoarea belgiană Laura Wandel şi de scriitorul scoţian Paul Laverty.

„Froddo” din Stăpânul inelelor, pe covorul roșu de la Cannes, împreună cu soția

Printre vedetele care au participat la ceremonia de deschidere a festivalului şi la premiera filmului „La Vénus électrique” („The Electric Kiss”) al regizorului francez Pierre Salvadori s-au numărat vedeta din „Stăpânul inelelor” („The Lord of the Rings”) Elijah Wood, care a pozat pe covorul roşu în smoking negru, alături de soţia sa, producătoarea de film daneză Mette-Marie Kongsved, care a purtat o rochie roşie cu decolteu în „V”.

Pe covorul roşu au fost prezenţi, de asemenea, regizorul filmului „Stăpânul inelelor”, Peter Jackson, modelul Heidi Klum şi vedeta serialului „Dynasty”, Joan Collins, care a purtat o rochie albă cu volane.

Regizorul neozeelandez a fost recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific înmânat de Elijah Wood.

Vedeta hollywoodiană Jane Fonda le-a zâmbit fotografilor într-o rochie neagră cu mâneci lungi şi paiete, în timp ce actorul din „Emily in Paris”, Lucas Bravo, a pozat într-un costum bleumarin, asortat cu o cămaşă şi o cravată de culoare vişinie.

Actorul din „Spider-Man”, James Franco, a zâmbit şi el pentru fotografi alături de partenera sa, actriţa Izabel Pakzad, în timp ce vedeta de reality-show Maura Higgins a pozat într-o rochie alb-negru.

Pe parcursul a 12 zile, de marţi, 12 mai, până sâmbătă, 23 mai, Festivalul de Film de la Cannes va primi vedete şi profesionişti din industria cinematografică din întreaga lume pentru a prezenta şi a proiecta în avanpremieră o serie de filme internaţionale.