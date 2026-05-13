Catherine Zeta-Jones i-a dăruit lui Michael Douglas un penthouse spectaculos în centrul istoric al Romei

1 minut de citit Publicat la 12:12 13 Mai 2026 Modificat la 12:14 13 Mai 2026

Celebrul cuplu deţine proprietăți la New York, în Bermuda, Canada și Spania. Sursa foto: Getty Images

Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas au fost văzuţi la Roma, în Italia, zilele acestea, unde se pare că au achiziţionat un penthouse cu vedere la Bazilica Sfântul Petru, pe care cuplul l-a văzut în vacanţa petrecută în Italia anul trecut.

Michael Douglas s-a îndrăgostit atât de mult de o reședință luxoasă de la Roma în timpul unei vizite private din noiembrie anul trecut, încât a convins-o pe Catherine Zeta - Jones să transforme acea bijuterie imobiliară într-un cadou de vis: un penthouse exclusivist, de milioane de dolari, în centrul istoric al Romei, cu vedere la Bazilica Sf. Petru, relatează La Repubblica.

Celebrul cuplu a fost văzut recent la Roma, dar nu într-o escapadă romantică. Se pare că cei doi au mers în Italia pentru a verifica progresul în procesul de amenajare a noii lor proprietăți, situată lângă Piazza Navona, într-o clădire istorică cu o priveliște uluitoare spre Bazilica Sfântul Petru.

Roma continuă să seducă vedetele internaționale. După Harry Styles , Douglas și Zeta-Jones ar putea deveni în curând locuitori ai Romei, iar noua lor adresă este una dintre cele mai exclusiviste din Orașul Etern.

Potrivit presei, Michael Douglas a vizitat proprietatea şi la doar câteva zile distanţă a şi achiziționat-o, fiind impresionat de poziţia sa centrală, de interioarele luxoase și, mai presus de toate, de terasa panoramică cu vedere la acoperișurile capitalei Italiei.

Cuplul deţine deja proprietăți la New York, Bermuda, Canada și Spania. În prezent, Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas locuiesc în principal în marea lor proprietate de pe malul râului la Irvington, în statul New York, o reședință care a fost scoasă la vânzare de ceva vreme, dar care încă nu și-a găsit un cumpărător.

Între timp, însă, atracția Romei pare să fi devenit irezistibilă. Și între o vizionare și alta, cei doi actori şi-au făcut timp și pentru plăcerile bucătăriei italiene. Potrivit Mail on Sunday, după o vizită la penthouse, cuplul a luat masa la un restaurant din centrul orașului, încercând să păstreze discreţia folosind pălării și ochelarii de soare, în timp ce savurau o porţie de spaghete.

Michael Douglas se află la Roma şi din motive profesionale: actorul ar fi ocupat cu filmările pentru White Lies, noul proiect regizat de Oliver Stone şi care este programat să fie lansat în 2028.