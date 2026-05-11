„Punk Rock”, spectacolul dedicat adolescenței, ajunge la Festivalul de Teatru din Piatra-Neamț. „Un spectacol dur, dar necesar”

Unul dintre protagoniștii piese, Matei Arvunescu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți și unul dintre puținele din România cu această misiune, deschide seria participărilor în festivalurile de teatru din acest sfârșit de stagiune cu spectacolul Punk Rock de Simon Stephens, în regia lui Vlad Cristache, una dintre cele mai puternice producții dedicate publicului tânăr. Spectacolul va fi prezentat pe 12 mai 2026, ora 20:30, în cadrul Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Unul dintre protagoniștii piese, Matei Arvunescu, spune că este „un spectacol dur, dar unul necesar pentru tineri și părinți”.

Festivalul, aflat la cea de a 37-a ediție, este unul dintre cele mai longevive din România. Construit ca o experiență directă și intensă, Punk Rock aduce în prim-plan universul vulnerabil și contradictoriu al adolescenței contemporane: într-un liceu din Anglia, șapte tineri se confruntă cu presiunea examenelor, a așteptărilor sociale și a propriilor nesiguranțe, într-un context în care echilibrul devine tot mai fragil.

Pe măsură ce tensiunea crește, spectacolul urmărește, fără să ocolească zonele incomode, felul în care frica, anxietatea și nevoia de validare pot duce la gesturi extreme.

„Jucăm marți, pe 12 mai, de la ora 20:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor, în cadrul Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț, unul dintre cele mai longevive festivaluri din țară, care a ajuns acum la ediția cu numărul 37.

Vorbim despre o gașcă de șapte tineri care sunt în an terminal la liceu și își descoperă toate lucrurile pe care le descoperi atunci când ești adolescent. Este un spectacol dur, într-adevăr, dar eu cred că este un spectacol necesar atât pentru tineri, cât și pentru părinții lor, pentru că îi poate ajuta să înțeleagă mult mai multe unii despre ceilalți”, a spus Arvunescu.

În piesă, el joacă rolul unui rebel.

„N-a fost foarte la îndemână, pentru că și în copilăria mea îi blamam pe băieții de genul acesta și, sincer, încă îi blamez pe cei răi. Dar a fost interesant pentru mine să fac acest drum și să descopăr ce l-ar putea motiva pe acest băiat să fie rău, de ce se simte încorsetat și simte nevoia să se exprime în felul acesta.

Am avut noroc, ca de obicei, de niște colegi foarte buni, care m-au ajutat enorm.

Sper să îi atragă faptul că noi cântăm live, la instrumente, și că ne-am pregătit foarte mult pentru asta. Mi-aș dori să se înțeleagă mai ușor unii pe alții și să vadă că există bunătate în lume, chiar dacă, în momentul de față, este mai greu de observat”, a mai spus protagonistul.

Punk Rock nu oferă răspunsuri facile, dar deschide un spațiu necesar de reflecție asupra unei vârste esențiale și asupra felului în care societatea răspunde, sau nu, acestor provocări.