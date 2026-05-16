În România sunt cele mai puține multinaționale din Europa. Totuși, un sfert dintre angajații români lucrează în ele

Publicat la 16:00 16 Mai 2026

România se află la coada Uniunii Europene în ceea ce privește prezența grupurilor multinaționale, cu doar 717 astfel de companii active în 2024, cel mai mic număr din UE. Totuși, aproape 23% dintre angajați lucrează în multinaționale, sub media europeană de 30%, ceea ce arată o prezență importantă în economie, dar departe de ideea unei “invazii” de companii străine. România este depășită de Bulgaria (921), Grecia (1160), Ungaria (1818) sau Slovacia (2351).

Potrivit datelor Eurostat, la nivel european, activitatea multinaționalelor este dominată de țări precum Germania, Olanda și Elveția, iar în afara UE și EFTA, Statele Unite și Marea Britanie controlează cele mai multe grupuri multinaționale. În acest context, datele contrazic parțial percepția că România ar fi un “paradis al multinaționalelor”, indicând mai degrabă o economie integrată, dar cu o atracție mai redusă decât alte state europene.

În 2024, 149.678 de grupuri de întreprinderi multinaționale (MNE) operau în Uniunea Europeană și în țările Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA). Dintre aceste grupuri MNE, 96.201 (64,3% din total) erau controlate de o țară din UE, iar 14.098 (9,4%) erau controlate de o țară din EFTA.

Datele Eurostat vizează firmele care își au sediul de decizie într-un stat și desfășoară activități în mai multe state. Acestea reprezintă companii cu structură internațională, dar al căror centru de comandă și control se află într-un stat membru, nu filiale ale unor grupuri străine.

Dintre grupurile MNE controlate de țări din UE sau EFTA, 15.342 erau controlate de Germania (13,9% din totalul grupurilor MNE care operează în UE și EFTA), 13.805 de Țările de Jos (12,5%) și 10.824 de Elveția (9,8%).

Alte 26,3% dintre grupurile MNE (39.379) erau controlate de alte țări. Cele 3 țări din afara UE și EFTA care controlau cel mai mare număr de grupuri MNE au fost Regatul Unit (14.118), Statele Unite (8.003) și China, inclusiv Hong Kong (2.135).

În 2024, 51,6 milioane de persoane din țările UE și EFTA erau angajate în grupuri de întreprinderi multinaționale, echivalentul a 30% din persoanele care lucrează în economia de afaceri, inclusiv industrie, construcții și servicii.

Dintre țările UE și EFTA, cele mai mari ponderi ale persoanelor angajate în grupuri MNE au fost înregistrate în Luxemburg (54% din totalul ocupării), Cehia și Suedia (câte 44%), Elveția (43%) și Norvegia (42%). Cele mai mici ponderi au fost în Grecia (14%), Cipru (18%) și Islanda (18%).

Aceste statistici contrastează cu datele care indică faptul că România este una dintre cele mai competitive țări pentru externalizarea serviciilor.

Indicele Ataraxis arată că România este cea mai bine poziționată țară din Uniunea Europeană și singura din blocul comunitar prezentă în top 10 mondial. Potrivit raportului, performanța României este susținută de un sector IT bine dezvoltat, un nivel ridicat de competențe tehnice și un număr mare de specialiști vorbitori de limbi străine.

Aceste avantaje, alături de costurile relativ competitive ale forței de muncă, consolidează poziția țării ca destinație atractivă pentru companiile internaționale care își mută activitățile de suport și servicii.

Cele două seturi de date indică faptul că România nu este neapărat un “centru de comandă” al multinaționalelor, ci mai degrabă o “locație de execuție” pentru servicii.