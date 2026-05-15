ANAF a făcut milioane din licitații online. Cu cât s-au vândut ceasurile lui Sorin Blejnar și mașina lui Dinu Pescariu

ANAF a strâns până acum 12 milioane de lei prin platforma de licitaţii online. Banii au fost obţinuţi în mai puţin de două săptămâni, de când au început licitaţiile. S-au vândut în principal bunuri de la foşti politicieni corupţi. Ceasurile de lux sunt pe primul loc în preferințele celor care accesează platforma ANAF. Iar Fiscul a pregătit şi reduceri pentru ce nu s-a dat până acum.

Ceasurile de lux sunt printre bunurile confiscate de ANAF care se vând cel mai repede pe platforma online de licitații. Două ceasuri, care i-au aparținut chiar fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, au fost confiscate și vândute la prima licitație cu peste 30.000 de lei amândouă. Acum, cei care le-au cumpărat urmează să le ridice de la sediul ANAF.

Au fost mulți doritori și pentru o mașină de lux care i-a aparținut lui Dinu Pescariu. Licitația s-a întins pe 7 pagini în platformă, iar la final s-a vândut cu 82.000 de lei, cu 20.000 mai mult decât oferta de plecare.

„După două săptămâni am reușit să vindem de peste 12 milioane de lei. Avem bunuri vândute cu prețuri duble față de raportul de evaluare. Atât autoturisme, cât și case. Avem niște case în județul Argeș, evaluate undeva la 600.000 de lei și s-au vândut cu peste 800.000 de lei”, a spus Mironel Panțuroiu, secretar adjunct al ANAF.

Lista cu bunurile care au fost confiscate de ANAF de la politicieni corupți sau infractori cunoscuți este lungă, iar prețurile de pornire sunt sub cele de piață.

La un sediu ANAF din București, parcarea a fost transformată într-o expoziție de mașini de lux, care valorează sute de mii de euro. La prima licitație nu au fost adjudecate, așa că ANAF va încerca să le vândă din nou săptămâna viitoare. Sunt mașini relativ noi, care au fost confiscate la scurt timp după ce au fost achiziționate. Majoritatea au un rulaj de aproximativ 20.000 de kilometri.

Ce nu s-a vândut până acum, a fost pus deja la reducere pe portalul e-licitatie.ro. Reducerea de 25% este marcată cu roșu pe platformă.

Procesul de licitație nu a fost însă unul lipsit de incidente.

„Am avut o situație mai deosebită în care instanța a suspendat executarea silită, deși noi am avut un câștigător. Am scos de pe platformă, am făcut notificarea, instanța ne-a obligat să suspendăm executarea silită. Acum este transparență. Nu poate să mai facă nimeni nici cea mai mică învârteală. Nu are cum”, a spus Mironel Panțuroiu, secretar adjunct al ANAF.

Platforma de licitații poate fi accesată de oricine, însă pentru a participa la licitații este necesar un cont în Spațiul Privat Virtual.