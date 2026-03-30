România, pe locul 1 în Europa și în top 10 mondial în clasamentul țărilor unde companiile își mută serviciile și locurile de muncă

1 minut de citit Publicat la 12:19 30 Mar 2026 Modificat la 12:28 30 Mar 2026

România este cea mai bine poziționată țară din Uniunea Europeană și singura din blocul comunitar prezentă în top 10 mondial. FOTO: Profimedia Images

România ocupă prima poziție la nivel european și locul 10 la nivel global în cel mai recent clasament al competitivității pentru servicii externalizate, realizat de Ataraxis.

Indicele Ataraxis evaluează țările din punctul de vedere al atractivității pentru companiile care își mută serviciile și locurile de muncă.

România este cea mai bine poziționată țară din Uniunea Europeană și singura din blocul comunitar prezentă în top 10 mondial. Potrivit raportului, performanța României este susținută de un sector IT bine dezvoltat, un nivel ridicat de competențe tehnice și un număr mare de specialiști vorbitori de limbi străine. Aceste avantaje, alături de costurile relativ competitive ale forței de muncă, consolidează poziția țării ca destinație atractivă pentru companiile internaționale care își mută activitățile de suport și servicii.

“România se mândrește cu o forță de muncă extrem de calificată și axată pe tehnologie, cu peste 5,4 milioane de profesioniști accesibili pe LinkedIn, reflectând o concentrare semnificativă în sectoarele IT și BPO printre cei 1,3 milioane de utilizatori activi lunar”, se precizează în analiza Ataraxis.

Potrivit sursei citate, România este avantajată că aproape 99% dintre elevii de liceu studiază două sau mai multe limbi străine, fapt ce permite angajatorilor să scaleze cu ușurință echipele care vorbesc fluent engleza, franceza, italiana și germana.

“Deși centrele urbane din România oferă viteze la internet de clasă mondială, scorurile naționale reflectă nevoia de modernizare continuă a conectivității rurale”, s emai precizează în raport.

În cadrul Uniunii Europene, România este urmată de Polonia, Ungaria și Bulgaria care la nivel global ocupă locurile 14, 21, respectiv 25.

La scară globală, topul este condus de Filipine, urmate de Malaezia și India, care continuă să domine peisajul talentelor în domeniul externalizarii la nivel mondial.