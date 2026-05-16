India vrea să dea drumul la construcții în apropierea reactoarelor nucleare. Zonele de excludere vor fi reduse

3 minute de citit Publicat la 16:00 16 Mai 2026 Modificat la 16:17 16 Mai 2026

India vrea să micşoreze zonele-tampon din jurul reactoarelor nucleare. sursa foto: Getty

India intenționează să reducă dimensiunea zonelor de excludere din jurul centralelor nucleare pentru a obţine suprafețe semnificative de teren pentru extinderea reactoarelor, într-o mișcare de a atrage investiții private, care probabil vor declanşa reacții negative din partea partidelor de opoziție și a publicului, notează Reuters.

În prezent, toate reactoarele nucleare din India au o zonă tampon minimă de aproximativ 1 km în jurul reactoarelor, unde nu este permisă nicio construcție civilă sau activitate economică, o prevedere menită să mențină la distanță riscurile legate de radiații.

Zonele-tampon, micşorate

Autoritatea de reglementare a energiei atomice din India și Departamentul Energiei Atomice au aprobat un plan „în principiu” de reducere a acestor zone tampon, au declarat cei trei oficiali.

Modificările vor fi probabil incluse în regulamentul final care urmează să fie publicat în următoarele câteva luni, după ce țara și-a deschis sectorul de generare a energiei nucleare investitorilor privați și străini anul trecut. India își propune să extindă capacitatea nucleară la 100 de gigawați până în 2047, de la aproximativ 8 gigawați în prezent, ca parte a strategiei sale pentru energie curată.

Acordul de principiu dintre Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice și Departamentul Energiei Atomice pentru reducerea zonelor de excludere din jurul centralelor nucleare pentru a elibera terenuri pentru extindere, precum și amploarea reducerilor nu au fost raportate anterior. Propunerea nu a făcut parte dintr-un proiect de lege aprobat de Parlament și se așteaptă să fie stabilită în regulament detaliat care nu a fost încă publicat.

Cât teren s-ar obţine

Revizuirea zonelor tampon ar reduce la jumătate necesarul de teren pentru reactoarele mari și cu aproape două treimi pentru unitățile mici, permițând potențial o capacitate de două până la trei ori mai mare pe amplasamente, potrivit unei prezentări interne revizuite de Reuters.

Cu zone de excludere mai mici, un complex nuclear cu 10 reactoare cu o capacitate de 700 de megawați fiecare ar putea fi înființat pe o suprafață mai mică de 700 de hectare, a arătat prezentarea. Centralele nucleare existente din India utilizează de obicei aproximativ 1.000 de hectare de teren.

Reactoarele modulare mici ar putea fi, de asemenea, amplasate în zone industriale pentru utilizare captivă, au declarat doi dintre oficiali. Iar reducerea zonelor de excludere ar permite, de asemenea, centralelor existente să adauge reactoare noi mai ușor folosind infrastructura comună, se arată în prezentare. Schimbarea are ca scop relaxarea constrângerilor funciare, un obstacol cheie, deoarece sectorul privat - inclusiv Tata Power (TTPW.NS), Adani Power (ADAN.NS) și Reliance Industries (RELI.NS) - dorește să investească.

Zonele de excludere sunt reduse datorită tehnologiilor de reactoare mai sigure, în conformitate cu normele globale urmate de țări precum SUA și Franța, care nu stabilesc distanțe de excludere.

Regulile stricte privind zonele - inclusiv distanța față de așezările umane și riscurile de siguranță - împreună cu procesele lungi de achiziție a terenurilor, care depășesc adesea patru până la cinci ani, îngreunează identificarea de noi amplasamente.

Energia nucleară, respinsă de populaţie

Decizia privind zonele de excludere, însă, riscă o reacție negativă într-o țară în care energia nucleară s-a confruntat cu opoziția publică, în ciuda faptului că nu există un istoric de accidente majore.

Pentru o mare parte a publicului, energia nucleară din India este strâns asociată cu riscurile de radiații, iar zonele de excludere servesc drept o asigurare măsurabilă că riscul este ținut la distanță.

Unii legislatori indieni, în timp ce dezbăteau deschiderea sectorului nuclear în parlament în decembrie, au declarat că reformele au prioritizat investițiile private în detrimentul siguranței și au semnalat riscuri, inclusiv radiațiile și deșeurile nucleare. Liderii opoziției au declarat că modificările legale riscă să slăbească garanțiile de siguranță nucleară prin diluarea protecțiilor privind răspunderea, relaxarea regulilor de amplasare a reactoarelor și extinderea participării private fără o supraveghere independentă mai puternică.

Proiectul de lege a fost aprobat de parlament în ciuda preocupărilor legate de siguranță. „Reducerea este o schimbare semnificativă care este în discuție de aproape 18 luni”, a declarat R. Srikanth, decanul catedrei de inginerie de la Institutul Național de Studii Avansate, un institut de cercetare.

„Datele de la centralele existente arată că nivelurile de radiații din jurul lor sunt semnificativ mai mici decât nivelurile de fond natural în anumite părți din zonele de coastă ale statului Kerala și Tamil Nadu.”

„Din păcate, veștile bune despre energia nucleară indiană au fost ținute ascunse publicului”, a spus el, adăugând: „Trebuie să depășim acest sentiment omniprezent de secret în jurul centralelor nucleare civile".