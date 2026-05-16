Guvernul american l-ar putea inculpa pe fostul preşedinte cubanez Raul Castro, în vârstă de 94 de ani. Care sunt acuzaţiile

2 minute de citit Publicat la 16:04 16 Mai 2026 Modificat la 16:04 16 Mai 2026

Departamentul de Justiție american plănuieşte să-l pună sub acuzare pe liderul cubanez Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, pentru doborârea a două avioane în anul 1996. Acuzațiile, care ar trebui aprobate de un mare juriu american, au ieșit la iveală când directorul CIA a călătorit în Cuba pentru a se întâlni cu oficiali la Havana, notează BBC.

Castro a demisionat din funcția de lider al Partidului Comunist Cubanez în 2021, după o jumătate de secol în care familia lui a fost la putere. El a condus țara timp de 15 ani, preluând puterea după ce fratele său, Fidel, a demisionat.

Eventuala incriminare este cea mai recentă mișcare dintr-o campanie de presiune a SUA, care a inclus o blocadă petrolieră și sancțiuni pe scară largă. Se spune că acuzațiile se concentrează pe doborârea în 1996 a două avioane operate de grupul activist-umanitar american Brothers to the Rescue (Frați la Salvare).

Reprezentanți ai Departamentului de Justiție al SUA (DoJ) au declarat presei americane că acuzaţia oficială ar putea fi emisă chiar miercurea viitoare.

Întrebat vineri despre presupusul plan de inculpare, președintele Donald Trump a declarat: „Îi voi lăsa pe Departamentul de Justiție să comenteze pe această temă”.

El a adăugat: „Dar cubanezii au nevoie de ajutor, după cum știți. Și vorbim despre o țară în declin. Sunt de fapt o națiune, o țară în declin”.

Trump, blocadă anti-Cuba

Trump a impus o blocadă petrolieră împotriva Cubei, ceea ce a exacerbat penuria de combustibil. Săptămâna aceasta, ministrul energiei insulei a recunoscut că, în esență, Cuba a rămas fără păcură.

Oficialii au declarat că ancheta se concentra pe un atac asupra a două avioane mici, care a avut loc pe 24 februarie 1996, în timp ce Fidel era președinte, iar Raúl era ministru al forțelor armate.

Patru persoane aflate la bord au fost ucise în incident. Frați la Salvare, un grup cubanez din exil care căuta plute care transportau migranți din Cuba în SUA, aruncase anterior pliante anti-Castro în apropierea coastei cubaneze.

Guvernul cubanez - inclusiv Fidel Castro, care a murit în 2016 - a declarat că "Frați la Salvare" a încălcat în mod repetat spațiul aerian cubanez, deși Organizația Aviației Civile Internaționale a constatat că atacul a avut loc deasupra apelor internaționale.

Raul Castro i-a succedat la putere fratelui său Fidel Castro.

Joi, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu omologul său cubanez la Ministerul de Interne din Havana. Raúl Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro, a fost prezent la întâlnire.

Un oficial CIA a declarat că Washingtonul este pregătit să se implice în probleme economice și de securitate, „dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale”.

Washingtonul se concentrează pe Cuba mai mult

Washingtonul s-a concentrat mai mult asupra Cubei în ultimele luni, după ce SUA l-au pus sub acuzare pe liderul venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie, apoi l-au înlăturat de la putere într-o operațiune peste noapte.

Analiștii spun că orice încercare similară a forțelor speciale americane de a-l aresta pe Castro ar putea întâmpina o opoziție acerbă în Cuba, în special în rândul celor loiali guvernului.