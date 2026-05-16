NYT: Statele Unite ar putea lansa curând o invazie terestră în Iran pentru a obține uraniul îmbogățit

3 minute de citit Publicat la 16:56 16 Mai 2026 Modificat la 16:56 16 Mai 2026

Statele Unite și Israelul se pregătesc intens pentru o posibilă reluare a operațiunilor militare împotriva Iranului chiar de săptămâna viitoare, după anunțarea unui armistițiu în aprilie. Informația a fost relatată de The New York Times, care citează surse informate din Orientul Mijlociu. Potrivit acestora, una dintre opțiuni este trimiterea unor trupe americane de operațiuni speciale în Iran pentru a căuta materiale nucleare ascunse în subteran. Pentru punerea în aplicare a acestui scenariu, în cazul în care Donald Trump ar decide acest lucru, câteva sute de militari americani din forțele speciale au fost desfășurați în Orientul Mijlociu în martie, au spus sursele.

Aceste unități specializate ar putea fi folosite într-o operațiune vizând depozitul de uraniu puternic îmbogățit de la complexul nuclear Isfahan. Totuși, pentru ca o astfel de manevră să aibă succes, ar fi nevoie de mii de militari suplimentari de sprijin, care să formeze un „perimetru de securitate” și care ar putea ajunge să lupte cu forțele iraniene. Un alt scenariu, în cazul în care Trump decide să iasă din impasul negocierilor cu regimul iranian, ar fi bombardamente „mai agresive” asupra unor obiective militare și de infrastructură iraniene, potrivit unor oficiali din administrația americană.

Liderii militari americani „continuă să păstreze o gamă de opțiuni pentru liderii noștri civili”, a declarat, săptămâna aceasta, generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA. Generalul nu a precizat ce acțiuni militare concrete intenționează Trump să întreprindă, dar, la începutul lunii mai, a remarcat că peste 50.000 de militari americani, două portavioane, peste zece distrugătoare ale marinei americane și zeci de avioane de luptă „rămân pregătite să reia operațiuni militare majore împotriva Iranului, dacă primesc ordin în acest sens”.

În prezent, 5.000 de pușcași marini americani și 2.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată, unitate de elită, se află în Orientul Mijlociu, „în așteptarea ordinelor”. Acești militari ar putea desfășura o operațiune pentru capturarea materialelor nucleare iraniene de la Isfahan, inclusiv prin asigurarea unui perimetru sigur pentru protejarea trupelor speciale care ar urma să pătrundă în buncăre subterane, dacă o astfel de operațiune va fi aprobată, au declarat oficiali militari. Trupele ar putea fi folosite și pentru preluarea controlului asupra insulei Kharg, nodul principal al exporturilor de petrol ale Iranului.

Trump nu a reușit să-l convingă pe Xi să oblige Iranul să deblocheze Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump și Xi Jinping nu au reușit să se înțeleagă în privința găsirii unei soluții clare care să ducă la încheierea războiului din Iran, în ciuda așteptărilor mari făcute de președintele SUA în legătură cu vizita sa în China, țară care rămâne în prezent principalul aliat al Iranului.

După discuțiile avute cu Xi Jinping, Donald Trump, a spus că atât el, cât și liderul chinez, au căzut de acord asupra faptului că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare și că amândoi își doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Am discutat despre Iran”, a spus Trump. „Avem viziuni foarte asemănătoarea despre cum vrem ca acest conflict să se încheie. Nu vrem ca ei (iranienii) să aibă arma nucleară. Și vrem ca strâmtoarea să fie deschisă”, a adăugat liderul american.

Cu toate acestea, absența unui acord clar între SUA și China pe tema războiului din Iran, face ca întreaga zonă a Orientului Mijlociu să rămâne „suspendată” în incertitudine.

„Vrem ca (Iranul) să încheie (războiul) deaorece e o nebunie acolo, e un pic aiurea. Și nu e bine, nu se poate așa ceva”, a spus Donald Trump.

Anunțul legat de eșecul ajungerii la o înțelegere cu China pe subiectul Iranului a fost dezvăluit de Trump într-o postare pe Truth Social, după întâlnirea cu Xi, întâlnire în care președintele SUA declara public că „decimarea militară a Iranului ar putea continua”.

Înaintea întâlnirii oficiale dintre cei doi șefi de stat, Washingtonul își exprimase clar dorința ca Beijingul să facă eforturi mai mari pentru încheierea războiului.

Trump a susținut, din China, că răbdarea sa „se apropie de sfârșit” în privința Iranului.