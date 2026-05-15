Trump evită să-l numească pe Xi „dictator”: „Nici vorbă de aşa ceva! Este preşedintele Chinei!”

1 minut de citit Publicat la 17:37 15 Mai 2026 Modificat la 17:37 15 Mai 2026

Xi Jinping îl primeşte pe preşedintele american Donald Trump la Zhongnanhai. FOTO: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a evitat vineri - întrebat de jurnalişti - să-l catalogheze drept „dictator” pe liderul chinez Xi Jinping, adăugând că nici pomeneală de aşa ceva, relatează EFE citată de Agerpres.

„Nici vorbă de aşa ceva! Este preşedintele Chinei. Nici gând!”, a declarat presei Trump la bordul avionului prezidenţial Air Force One, în drumul de întoarcere spre Washington, după ce s-a întâlnit cu Xi la Beijing.

Liderul american a făcut aceste remarci atunci când un jurnalist l-a întrebat dacă îl consideră pe Xi un „dictator”, termen folosit de predecesorul său, democratul Joe Biden.

„Eu cred că preşedintele Biden a fost un preşedinte incompetent. El ne-a oferit acordul nuclear care permitea Iranului să obţină arma nucleară”, a declarat Trump, deşi acordul nuclear fusese încheiat de Barack Obama, nu de Biden.

În iunie 2023, preşedintele de atunci al SUA, Joe Biden, care nu a vizitat niciodată China pe durata mandatului său, l-a calificat pe Xi drept „dictator” în urma conflictului legat de un presupus balon de spionaj chinez care survolase SUA, termen pe care l-a repetat după ce s-a întâlnit cu liderul chinez în noiembrie acelaşi an la San Francisco (SUA).

Trump a încheiat vineri o vizită de două zile la Beijing, destinată să promoveze stabilitatea între cele două mari puteri mondiale, vizită marcată de perturbările economice provocate de războiul din Iran.

Întâlnirea dintre cei doi a fost marcată de armonie, iar Trump a calificat vineri vizita sa de stat în China drept „foarte reuşită”, potrivit agenţiei Xinhua, şi l-a prezentat din nou pe Xi ca pe un „vechi prieten” cu care menţine o „relaţie bună”.

Demonstraţia de apropiere a atins apogeul la Zhongnanhai, complexul Partidului Comunist Chinez, unde cei doi s-au plimbat printre copaci seculari şi tufe de trandafiri înainte de a avea o reuniune în format restrâns, Trump lăudând florile din complex, iar Xi promiţând că îi va trimite seminţe pentru Grădina de Trandafiri a Casei Albe.