John Malkovich a devenit cetăţean european. Ce ţară i-a oferit paşaportul actorului care are şi origini româneşti

1 minut de citit Publicat la 11:06 06 Mai 2026 Modificat la 11:08 06 Mai 2026

Actorul american John Malkovich, în vârstă de 72 de ani, a obținut cetățenia croată, marți, în cadrul unei scurte ceremonii. În 2025, el spunea că, în urma unui test ADN, a descoperit că e pe jumătate român. "A ieșit că sunt român 43%. Aproape deloc evreu, nimic african, restul era ceh, ceea ce dă un pic de sens poveștii despre orașul Brno", afirmat John Malkovich, anul trecut.

"Actorul de renume mondial, care a marcat cinematografia cu numeroase roluri, și-a asumat un nou rol și a devenit cetățean croat", a scris ministrul croat Davor Bozinovic pe contul său de pe rețeaua socială X.

Cine este John Malkovich

John Malkovich s-a născut la 9 decembrie 1953 în orașul Christopher din statul american Illinois. Bunicii săi paterni erau originari din Ozalj, Croația, și au emigrat în Statele Unite. Din partea familiei sale materne, actorul are origini engleze, franceze, germane și scoțiene, notează Agerpres.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



John Malkovich, actor, producător, regizor și designer de modă, a devenit cunoscut pentru roluri legendare la Hollywood, precum 'In the Line of Fire', alături de Clint Eastwood - interpretare care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar 'Being John Malkovich', în care a interpretat o versiune fictivă a vieții sale, sau 'Burn After Reading'.

"Am făcut un test ADN, cred că era prin National Geographic. A rezultat că sunt român 43%. Aproape deloc evreu, nimic african, restul era ceh, ceea ce dă un pic de sens poveștii despre orașul Brno. Pe atunci, la nașterea bunicului meu, zona încă era sub Imperiul Habsburgic. Asta e ce știu", declarat Malkovich la vremea respectivă.

În 2023, John Malkovich a vizitat Timişoara.