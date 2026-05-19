Cristian Mungiu a fost ovaționat la Cannes timp de 12 minute pentru "Fjord", noul său film cu Sebastian Stan

2 minute de citit Publicat la 18:20 19 Mai 2026 Modificat la 18:20 19 Mai 2026

Lisa Loven Kongsli, Renate Reinsve, Markus Tønseth, Cristian Mungiu, Jonathan Ciprian Breazu, Henrikke Lund Olsen, Vanessa Ceban, Sebastian Stan şi Lisa Carlehed. Sursa foto: Getty Images

Primul lungmetraj realizat în limba engleză de Cristian Mungiu face senzație la Festivalul de Film de la Cannes! "Fjord", noua producție semnată de regizorul român, a avut premiera aseară și a fost răsplătită cu 12 minute de aplauze, intrând oficial în cursa pentru marele trofeu Palme d'Or. Filmul, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, este inspirată de celebra poveste a familiei Botnariu și a impresionat publicul prin tensiunea emoțională și forța temelor sociale abordate.

Criticii de film prezenți la Cannes descriu "Fjord" drept una dintre cele mai puternice și apăsătoare drame sociale ale acestei ediții, cu o miză morală profundă, specifică stilului inconfundabil al lui Cristian Mungiu. Marele regizor român a fost vizibil emoţionat după reacţia publicului.

"Fjord" este al șaptelea film de lungmetraj semnat de Cristian Mungiu şi aduce pe ecran drama unei familii de evanghelici din Norvegia care ajunge într-o confruntare dificilă cu autoritățile norvegiene pentru Protecția Copilului. Pelicula îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, dar şi pe Lisa Loven Kongsli, Vanessa Ceban, Jonathan Ciprian Breazu, Markus Tønseth şi Henrikke Lund Olsen, iar atmosfera tensionată și încărcătura emoțională au atras reacții puternice din partea spectatorilor prezenți la Grand Théâtre Lumière.

› Vezi galeria foto ‹

"Mulţumesc. Ascultaţi, cinematograful nu este cel mai important lucru din lume, dar pentru 10 zile este aici la dumneavoastră. Cred că e bine să avem mereu dubii, pentru că astăzi suntem înconjuraţi de oameni care sunt foarte convinşi că adevărul le aparţine", a declarat Cristian Mungiu.

Ulterior, regizorul român a mai făcut următoarele precizări: "Eu însă am mereu dubii despre cinema, despre societatea de lângă noi şi cu acest film sunt foarte fericit că am reuşit să spun o poveste, despre care cred că vorbeşte despre noi toţi astăzi, într-o societate foarte divizată, foarte radicalizată".

La finalul proiecției, Sebastian Stan și Renate Reinsve au fost vizibil emoționați, iar publicul din sală a continuat să aplaude minute în șir. Cristian Mungiu le-a mulțumit spectatorilor și a vorbit despre importanța momentului în care un film este văzut pentru prima dată de public.

Pentru Cristian Mungiu, "Fjord" reprezintă o nouă apariție importantă la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d’Or în 2007, cu filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" şi a primit premiul pentru scenariu, în 2012, pentru "După dealuri", dar și premiul pentru regie, în 2016, pentru "Bacalaureat".

Pe covorul roșu întins pentru ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes și-au făcut apariția nume uriașe de la Hollywood, printre care se numără Sharon Stone, Carla Bruni și Demi Moore. primul său lungmetraj realizat în limba engleză