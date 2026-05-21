Kremlinul se referă la Transnistria ca la un teritoriu rusesc şi ameninţă din nou Moldova

Publicat la 14:05 21 Mai 2026 Modificat la 14:06 21 Mai 2026

Orașul Tiraspol din regiunea separatistă Transnistria, în Republica Moldova. Sursa foto: Getty Images

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că orice agresiune împotriva cetăţenilor ruşi care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat, relatează deschide.md, citat de Agerpres.

"Orice agresiune împotriva compatrioţilor noştri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt şi adecvat. Federaţia Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea", a afirmat aceasta în cadrul unui briefing.

Comentând decretul semnat recent de preşedintele rus, Vladimir Putin, privind facilitarea acordării cetăţeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană, Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populaţiei din regiune şi la "presiunile" exercitate de Republica Moldova şi Ucraina asupra Tiraspolului.

În reacţie la semnarea decretului, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a exercita presiuni în contextul eforturilor Chişinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susţinută de Moscova, unde sunt desfăşurate trupe ruseşti încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a mai afirmat că Moscova ar avea, probabil, "nevoie de mai mulţi oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina".