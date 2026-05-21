„Oaza de smarald a Bucureștiului”. Lucrările la Insula Lacul Morii se apropie de final. Când va fi inaugurată

2 minute de citit Publicat la 14:53 21 Mai 2026 Modificat la 14:53 21 Mai 2026

Lucrările la Insula Lacul Morii se apropie de final. Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Lucrările de modernizare de pe Insula Lacul Morii au ajuns la aproximativ 70%, iar noul spațiu de agrement ar putea fi deschis până la finalul lunii iulie. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, în timpul unei vizite pe șantier.

Proiectul vizează transformarea insulei, care are o suprafață de 3,4 hectare, într-o zonă modernă de relaxare, cu spații verzi, alei pentru plimbare și locuri dedicate petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, vor fi plantați aproximativ 400 de arbori și mii de plante adaptate ecosistemului din zonă.

„Manifestăm grijă pentru fauna din jur pentru că vrem să naturalizăm cât mai mult acest lac, să devină o zonă foarte atractivă de agrement”, a declarat edilul.

Lucrările au început în februarie 2025, iar în prezent se lucrează la structura digului sparge-val, la electrificarea pavilioanelor și la montarea sistemelor de colectare a apelor pluviale.

„Suntem cam la 70% din ce înseamnă progresul șantierului și tragem foarte tare ca la finalul lunii iulie să putem inaugura insula și să ne apucăm de Parcul liniar care se va duce de la intrarea în comuna Chiajna până la Șoseaua Virtuții”, a spus Paul Moldovan.

› Vezi galeria foto ‹

La rândul său, directorul ADPDU Sector 6, Ioan Ovidiu Maxim, a precizat că pavilioanele sunt aproape finalizate.

„Pavilioanele sunt gata, trebuie doar să mai punem acoperișul”, a explicat acesta.

Proiectul a fost realizat în urma unui concurs internațional de soluții organizat împreună cu Ordinul Arhitecților din România și este finanțat din fonduri europene nerambursabile.

În paralel, continuă și lucrările de amenajare a malului sudic al Lacului Morii, care va deveni o nouă zonă de promenadă și relaxare.

Modernizarea insulei reprezintă doar prima etapă a unui proiect mai amplu. În faza a doua, amenajările vor fi extinse pe o distanță de aproximativ 4 kilometri, între Șoseaua Virtuții și Chiajna. La final, întregul Parc Lacul Morii ar urma să ajungă la o suprafață totală de 16,6 hectare și să devină unul dintre cele mai mari spații verzi de agrement din Capitală.