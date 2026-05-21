Un elev de 15 ani din Bacău a murit la școală în timpul unei pauze. DSU: Va fi o anchetă privind modul de gestionare a intervenției

1 minut de citit Publicat la 20:11 21 Mai 2026 Modificat la 20:15 21 Mai 2026

Potrivit unor surse din anchetă, băiatul era împreună cu doi colegi, într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău și a căzut. Sursa foto: Agerpres

O echipă de control a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) va fi trimisă în județul Bacău pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției în cazul elevului de 15 ani decedat, joi, în localitatea Buhoci, în timpul unei pauze între ore la școală, potrivit Agerpres

"Departamentul pentru Situații de Urgență, instituție care asigură coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției", informează Biroul de presă al DSU.

Verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție.

DSU precizează că apelurile de urgență sunt efectuate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, și nu direct către SMURD. După preluarea apelului, cazul este direcționat și gestionat, conform procedurilor operaționale în vigoare, de către structurile competente responsabile de intervenție.

Potrivit sursei citate, în cazul acestui incident, la locul solicitării au fost alocate un echipaj de tip B aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și un echipaj de tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

"Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile", arată DSU.

Instituția își exprimă profundul regret pentru tragedia petrecută în județul Bacău și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de pierderea copilului.

Un minor în vârstă de 15 ani, din localitatea Buhoci, a murit la școală, în timpul unei pauze între ore.

"Polițiștii și echipajul de ambulanță au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Crețu.

Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.