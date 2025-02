O actriță sud-coreeană de 24 de ani a fost găsită moartă. Kim Sae-ron a jucat în cele mai de succes filme din țara ei

Actrița sud-coreeană Kim Sae-ron a murit la 24 de ani FOTO: Getty Images

Actrița sud-coreeană Kim Sae-ron a fost găsită moartă în Seul, au anunțat autoritățile. Tânăra de 24 de ani a fost descoperită în locuința ei din districtul Seongsu-dong de către un prieten, duminică, în jurul orei 16:55, potrivit BBC.

Poliția a declarat că nu au fost găsite semne de infracțiune și că se investighează cauza decesului.

Kim și-a început cariera încă din copilărie și era considerată una dintre cele mai promițătoare tinere actrițe din Coreea de Sud.

› Vezi galeria foto ‹

Născută în Seul în anul 2000, a devenit cunoscută datorită rolului din filmul A Brand New Life (2009), care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes.

A continuat să joace în cel mai de succes film sud-coreean al anului 2010, The Man from Nowhere, și în thrillerul The Neighbour (2012), pentru care a primit recunoaștere din partea criticilor.

Printre alte roluri notabile se numără filmul A Girl at My Door (2014) și seriale de televiziune precum Mirror of the Witch (2016).

Actrița s-a retras în mare parte din viața publică în 2022, după un incident legat de conducerea sub influența alcoolului, pentru care a fost amendată cu 20 de milioane de woni (aproximativ 10.000 de euro) în aprilie 2023.

Ultimul său rol a fost în drama sud-coreeană Bloodhounds, produsă de Netflix în 2023. Potrivit publicației Variety, cea mai mare parte a apariției sale a fost eliminată din producție din cauza scandalului legat de conducerea sub influența alcoolului.