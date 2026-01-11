Globurile de Aur 2026: Cine sunt vedetele de la Hollywood care se luptă pentru mult râvnitele trofee

Transmisiunea live a ceremoniei din Los Angeles începe în noaptea asta, la ora 03:00, ora României. Sursa foto: Getty Images

Gala Globurilor de Aur 2026 are loc duminică spre luni noaptea în Beverly Hills, iar Julia Roberts, Snoop Dogg şi Charli XCX se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câștigătorii celei de-a 83-a ediții. Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea showbiz-ului vor concura pentru premii la gala Globurilor de Aur, una dintre cele mai importante competiţii pe drumul către râvnitele Oscaruri, relatează Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

Decernarea Globurilor de Aur va avea loc în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, la Los Angeles, de la ora locală 20.00, iar transmisiunea live începe la ora 03:00, ora României. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. "Punga" de cadouri pe care o primesc câștigătorii la Globurile de Aur 2026 conţine 35 de articole, în valoare de 1 milion de dolari, inclusiv vacanțe la resorturi de lux.

Ediţia galei Globurilor de Aur de anul acesta este condusă de filmul "One Battle After Another", regizat de americanul Paul Thomas Anderson, care a acumulat nouă nominalizări, inclusiv pentru distribuţia sa formată din Leonardo DiCaprio, puertoricanul Benicio del Toro şi tânărul star Chase Infiniti. Vor fi premiate şi serialele TV, iar pentru prima dată va fi acordat un trofeu pentru podcast-uri.

Comedianta Nikki Glaser va reveni pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei, care începe la ora 20:00 EST (1:00 GMT luni) la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California. Ceremonia va fi transmisă live pe CBS şi va putea fi urmărită şi pe Paramount+. Prezentatori de premii vor fi staruri precum Julia Roberts, Amanda Seyfried, Ana de Armas sau Mila Kunis.

Nikki Glaser a declarat că vedetele de la Hollywood nu trebuie să-şi facă griji în legătură cu monologul ei. Precedenţii prezentatori ai Globurilor de Aur au făcut glume tăioase la adresa multor staruri prezente.

"Nu ar trebui să fie îngrijoraţi pentru că am construit scena astfel încât să nu strice noaptea nimănui," a spus ea. "Nu cred că va trebui să evit pe cineva la petrecerea de după gală."

Lista completă a nominalizărilor la Globurile de Aur 2026

Cel mai bun film dramatic: "Frankenstein", "Hamnet", "It Was Just an Accident", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners".

Cea mai bună comedie/musical: "Blue Moon", "Bugonia", "Marty Supreme", "No Other Choice", "Nouvelle vague", "One Battle After Another".

Cel mai bun actor într-un film dramatic: Joel Edgerton - "Train Dreams", Oscar Isaac - "Frankenstein", Dwayne Johnson - "The Smashing Machine", Michael B. Jordan - "Sinners", Wagner Moura - "The Secret Agent", Jeremy Allen White - "Springsteen: Deliver Me from Nowhere".

Cea mai bună actriţă într-un film dramatic: Jessie Buckley - "Hamnet", Jennifer Lawrence - "Die My Love", Renate Reinsve - "Sentimental Value", Julia Roberts - "After the Hunt", Tessa Thompson - "Hedda", Eva Victor - "Sorry, Baby".

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme", George Clooney - "Jay Kelly", Leonardo DiCaprio - "One Battle After Another", Ethan Hawke - "Blue Moon", Lee Byung-hun - "No Other Choice", Jesse Plemons - "Bugonia".

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You", Cynthia Erivo - "Wicked: For Good", Kate Hudson - "Song Sung Blue", Chase Infiniti - "Song Sung Blue", Amanda Seyfried - "The Testament of Ann Lee", Emma Stone - "Bugonia".

Cel mai bun actor în rol secundar: Benicio Del Toro - "The Testament of Ann Lee", Jacob Elordi - "Frankenstein", Paul Mescal - "Hamnet", Sean Penn - "One Battle After Another", Adam Sandler - "Jay Kelly", Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - "The Smashing Machine", Elle Fanning - "Sentimental Value", Ariana Grande - "Wicked: For Good", Inga Ibsdotter Lilleaas - "Sentimental Value", Amy Madigan - "Weapons", Teyana Taylor - "One Battle After Another".

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another", Ryan Coogler - "Sinners", Guillermo Del Toro - "Frankenstein", Jafar Panahi - "It Was Just an Accident", Joachim Trier - "Sentimental Value", Chloé Zhao - "Hamnet".

Cel mai bun film străin: "It Was Just an Accident" (Franţa), "No Other Choice" (Coreea de Sud), "The Secret Agent" (Brazilia), "Sentimental Value" (Norvegia), "Sirat" (Spania), "The Voice of Hind Rajab" (Tunisia).

Cea mai bună performanţă la box-office: "Avatar: Fire and Ash", "F1", "KPop Demon Hunters", "Mission Impossible: The Final Reckoning", "Sinners", "Weapons", "Wicked: For Good", "Zootopia 2".

Cel mai bun film de animaţie: "Arco", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle", "Elio", "KPop Demon Hunters", "Little Amélie or the Character of Rain", "Zootopia 2".

Cel mai bun serial dramatic: "The Diplomat", "The Pitt", "Pluribus", "Severance", "Slow Horses", "The White Lotus".

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Sterling K. Brown - "Paradise", Diego Luna - "Andor", Gary Oldman - "Slow Horses", Mark Ruffalo - "Task", Adam Scott - "Severance", Noah Wyle - "The Pitt".

Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic: Kathy Bates - "Matlock", Britt Lower - "Severance", Helen Mirren - "MobLand", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - The Diplomat", Rhea Seehorn - "Pluribus".

Cel mai bun serial de comedie/muzical: "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Nobody Wants This", "Only Murders in the Building", "The Studio".

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Adam Brody - "Nobody Wants This", Steve Martin - "Only Murders in the Building", Glen Powell - "Chad Powers", Seth Rogen - "The Studio", Martin Short - "Only Murders in the Building", Jeremy Allen White - "The Bear".

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Kristen Bell - "Nobody Wants This", Ayo Edebiri - "The Bear", Selena Gomez - "Only Murders in the Building", Natasha Lyonne - "Poker Face", Jenna Ortega - "Wednesday", Jean Smart - "Hacks".

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: "Adolescence", "All Her Fault", "The Beast in Me", "Black Mirror", "Dying For Sex", "The Girlfriend".

Cel mai bun podcast: "Arnchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler", "Smartless", "The Mel Robbins Podcast", "Up First".

Globurile de Aur sunt printre primele premii hollywoodiene din 2026, acordate înainte de cele mai importante distincţii ale industriei cinematografice, premiile Oscar, care vor avea loc în martie.

Cei care votează Globurile de Aur nu au drept de vot la Oscaruri, dar un premiu la Globuri poate atrage atenţia asupra potenţialilor candidaţi la Oscar.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanţi care aleg Oscarurile. În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.