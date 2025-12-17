Ce conține „punga” de cadouri pe care o primesc câștigătorii la Globurile de Aur 2026. Sunt 35 de articole, în valoare de 1 milion $

„Punga” de cadouri la Globurile de Aur 2026 conține articole în valoare de aproape 1 milion de dolari FOTO: Getty Images

La ceremonia de decernare a premiilor Globurile de Aur 2026, care va avea loc pe 11 ianuarie, câștigătorii și prezentatorii vor primi o „pungă” de cadouri care conține articole în valoare de aproape 1 milion de dolari, inclusiv vacanțe la resorturi de lux.

Câștigătorii și prezentatorii de la ceremonia din 2026 pot alege dintre experiențe care variază de la sejururi în cabane de lux din Noua Zeelandă până la testarea unor mașini sport de top, potrivit Today.

Valoarea cadourilor este în ușoară scădere față de anul trecut, când conținutul pungii a fost evaluat fix la 1 milion de dolari.

În 2026, numărul vacanțelor de lux va fi aproape dublu față de anul trecut. În total, în „pungă” sunt 35 de articole, incluzând călătorii, produse de wellness, vinuri, băuturi spirtoase și trabucuri.

„De la o selecție extinsă de escapade globale până la momente remarcabile din zona de wellness, frumusețe și băuturi fine, beneficiarii au oportunitatea de a crea o experiență de lux care să le aparțină în totalitate”, a declarat Luke Bahrenburg, președinte al Robb Report și Head of Luxury Sales la PMC, într-un comunicat de presă. „Fiecare detaliu reflectă angajamentul nostru de a celebra excelența, reunind destinații remarcabile și descoperiri rare și rafinate pentru a crea o experiență de cadouri de neuitat”.

Ce conține punga cu cadouri de la Globurile de Aur 2026

Câștigătorii și prezentatorii de la cea de-a 83-a ceremonie anuală vor primi fiecare o pungă care conține cele 35 de articole, disponibile pe principiul „primul venit, primul servit”.

În geanta Signature Duffel Bag de la Atlas Bespoke (care costă câteva mii de dolari) se află un catalog care detaliază toate cele 35 de premii incluse.

Cea mai exclusivistă ofertă de călătorie, disponibilă pentru un singur beneficiar, este un sejur de șase nopți în lodge-urile de lux Flockhill, ROKI și Minaret din Noua Zeelandă, în valoare de 31.307 dolari, și un sejur de trei nopți la The Estate Villa din Montego Bay, Jamaica, evaluat la 30.000 de dolari.

Toți câștigătorii și prezentatorii sunt eligibili pentru toate ofertele din colecția din acest an, iar articolele disponibile într-un număr limitat sunt oferite pe baza principiului „primul venit, primul servit”, potrivit organizatorilor Globurilor de Aur.

Pentru pasionații de mașini de lux, un beneficiar va avea ocazia să testeze vehicule de top la The Concours Club din Boca Raton, Florida, un cadou evaluat la 31.400 de dolari. Un alt beneficiar va primi două bilete la competiția „Mașina Anului” organizată de Robb Report.

Un alt premiu exclusivist pentru un singur beneficiar constă în nouă sticle ultra-rare de vin francez de la crama Liber Pater din Bordeaux, evaluate la 210.000 de dolari. De asemenea, două bilete la evenimentul Jubilee organizat la domeniul Liber Pater din Bordeaux, în valoare de 117.000 de dolari, vor fi oferite unui beneficiar.

Alte opțiuni de călătorie de lux disponibile includ un sejur de trei nopți într-o vilă pe malul mării din San Jose del Cabo, Mexic (25.000 de dolari), o croazieră de cinci zile cu un iaht de lux în Indonezia (60.000 de dolari), un sejur de două nopți într-o reședință subacvatică pe insula Conrad Maldives Rangali (70.000 de dolari), un sejur de trei nopți la o proprietate exclusivistă Hilton din Maldive (80.000 de dolari) și un sejur de patru nopți la un hotel de lux din Bali, Indonezia (5.800 de dolari).

Beneficiarii vor primi, de asemenea, o selecție de produse premium pentru îngrijirea pielii, părului și parfumuri, o abonament la o sală de sport ultra-privată și masaje la două locații Waldorf Astoria.

De asemenea, sunt incluse o sticlă de Cygnet 22 și 77 (500 de dolari) și un set de șase sticle de whisky de la Isle of Harris Distillery (1.080 de dolari).