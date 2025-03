Sebastian Stan a venit cu mama lui, Georgeta Orlovschi, la Premiile Oscar. Moment emoționant între ei, pe covorul roșu

Sebastian Stan a venit cu mama lui, Georgeta Orlovschi, la Premiile Oscar. FOTO Getty Images

Sebastian Stan a venit cu mama lui, Georgeta Orlovschi, la Premiile Oscar 2025, unde era nominalizat la categoria Cel mai bun actor pentru rolul din „The Apprentice”, scrie People.

Premiul a fost obținut însă de Adrian Brody pentru rolul din „The Brutalist”.

Pe covorul roșu, într-un moment emoționant, Sebastian Stan și-a sărutat mama pe obraz în fața camerelor. Cu toate acestea, nu totul a fost perfect în ochii mamei sale.

Sebastian giving his mom a little kiss on the cheek ?? pic.twitter.com/NtH7sYwB5X — Sebastian Stan Archive (@sebstanarchive) March 2, 2025

Într-un interviu pentru E! News, actorul de origine română a dezvăluit: „A fost foarte supărată că nu m-am bărbierit în seara asta”. Sebastian Stan a explicat că nu a putut să se bărbierească din cauza unui alt rol pe care îl are de interpretat. „I-am spus că nu pot, pentru că trebuie să mă pregătesc pentru un alt rol”, a explicat actorul, făcând referire la personajul său din viitorul film Thunderbolts din universul Marvel. „Dar ea ar fi preferat să nu am barbă

Pe covorul roșu însă, Georgeta Orlovschi și-a exprimat mândria față de realizările fiului său. „Muncește foarte mult, deci merită ce e mai bun”, a declarat ea. „Nu pot fi mai mândră. Este adorabil”.

Sebastian Stan s-a născut la data de 13 august 1982, în Constanța. Primii opt ani de viață i-a petrecut în orașul de la malul mării. La scurt timp după ziua lui de naștere, mama lui l-a anunțat că se vor muta la Viena, unde s-a angajat ca pianistă. Până la vârsta de 12 ani, capitala Austriei a fost casa lui, când dintr-o dată mama lui l-a anunțat că se vor muta din nou, de această dată definitiv, în Statele Unite. Mama lui s-a căsătorit cu directorul unei școli private și a luat-o de la capăt cu fiul său în Rockland County, New York.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus mâine plecăm în America. (...) Când ești copil tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul într-un interviu.

Artistul a dezvăluit că a făcut terapie timp de mai mulți ani până a ajuns să se împace cu copilăria sa. „Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”, recunoștea actorul într-un interviu.

Îl deranja accentul său și voia să se integreze cât mai bine printre copiii americani. Acum însă, își amintește cu drag de copilăria petrecută în Constanța, zilele la plajele din Mamaia, și rostește fără rușine replici în limba română. „Sunt și român și american”, spune acum Sebastian Stan, care s-a mândrit cu originile sale și în discursul de acceptare al Globului de Aur pentru cel mai bun actor, pentru rolul din pelicula „A Different Man”.