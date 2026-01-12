Premieră mondială: Medicii au descoperit un tratament care redă vederea pacienților condamnați la orbire. „Mi-a schimbat viața”

Medicii au descoperit un tratament care redă vederea pacienților condamnați la orbire. Foto: Getty Images

Medicii spun că au reușit ceva considerat până acum imposibil: să redea vederea și să prevină orbirea în cazul persoanelor care suferă de o afecțiune oculară rară, dar gravă, numită hipotonie.

Spitalul Moorfields din Londra a deschis prima clinică din lume dedicată exclusiv acestei boli, iar rezultatele sunt încurajatoare. Potrivit unui studiu pilot, șapte din opt pacienți tratați cu o terapie inovatoare au răspuns pozitiv la tratament. Una dintre aceste paciente, prima din lume care a beneficiat de noua procedură, este Nicki Guy, în vârstă de 47 de ani, și-a spus povestea în exclusivitate pentru BBC.

Ea spune că efectele tratamentului sunt extraordinare. „Mi-a schimbat viața. Mi-a dat totul înapoi. Pot să-mi văd copilul crescând”, mărturisește Nicki.

„Am trecut de la a număra degete și a vedea totul extrem de neclar la a putea vedea din nou”, spune ea.

În prezent, Nicki reușește să citească aproape toate rândurile de litere de pe panoul standard folosit la testele oftalmologice. Este la doar o linie sub pragul legal necesar pentru a putea conduce, o schimbare uriașă față de perioada în care era considerată parțial nevăzătoare, folosea o lupă pentru orice activitate de aproape și se orienta prin casă și în exterior mai ales din memorie.

„Dacă vederea mea va rămâne așa pentru tot restul vieții, ar fi minunat”, spune ea. „Poate că nu voi mai putea conduce niciodată, dar pot trăi cu asta”.

În cazul hipotoniei, presiunea din interiorul globului ocular scade periculos de mult, iar ochiul ajunge să se deformeze, practic să se „prăbușească” în sine. Această afecțiune poate apărea atunci când producția lichidului natural din interiorul ochiului este afectată, de exemplu după un traumatism sau o inflamație. Uneori, hipotonía apare ca efect secundar al unei intervenții chirurgicale sau al unor medicamente. Fără tratament, pacienții pot ajunge să își piardă complet vederea.

Până acum, medicii au încercat să trateze boala cu steroizi sau ulei de silicon, pentru a reda forma ochiului. Însă aceste soluții pot deveni toxice pe termen lung și nu duc la o îmbunătățire reală a vederii. Chiar și atunci când celulele responsabile de vedere, aflate în partea din spate a ochiului, funcționează, uleiul de silicon face ca vederea să fie încețoșată.

Specialiștii de la Moorfields au decis să încerce o abordare diferită, folosind un produs pe care îl aveau deja la dispoziție: un gel transparent, pe bază de apă, ieftin, numit hidroxipropil metilceluloză (HPMC). Substanța este deja folosită în anumite tipuri de intervenții oftalmologice. De data aceasta însă, echipa de medici a ales să o injecteze direct în interiorul ochiului, nu ca procedură unică, ci ca tratament repetat.

Nicki a început să aibă probleme cu vederea în 2017, la scurt timp după nașterea fiului ei. Inițial, medicii i-au introdus ulei de silicon în ochiul drept, care începuse să cedeze. Ea spune că ochiul își pierduse forma normală și „practic se prăbușise”, „ca o pungă de hârtie mototolită”, din cauza hipotoniei. Tratamentul nu a avut rezultate semnificative.

Câțiva ani mai târziu, și ochiul stâng a început să fie afectat în același mod. „După ce am început să-mi pierd vederea și la ochiul stâng, mi-am spus că trebuie să existe și o altă soluție”, povestește ea. „A fost pur și simplu determinare. Nu eram dispusă să renunț”.

Medicul ei oftalmolog, Harry Petrushkin, spune că au decis împreună să încerce ceva complet nou: să umple ochiul cu o substanță prin care se poate vedea.

„Gândul că am putea face mai mult rău cuiva care practic mai avea un singur ochi funcțional, folosind un tratament care poate să funcționeze sau nu, a fost extrem de stresant”, își amintește medicul. „Am venit cu această soluție și, incredibil, a funcționat”.

„Sincer, nu ne-am fi imaginat niciodată un rezultat atât de bun. O persoană care, din toate punctele de vedere, ar fi trebuit să-și piardă vederea la ambii ochi… trăiește acum o viață normală. Este cu adevărat remarcabil”.

Petrushkin spune că aceeași terapie ar putea ajuta sute sau chiar mii de persoane în fiecare an, doar în Marea Britanie. Totul depinde de faptul dacă pacienții mai au celule funcționale în partea din spate a ochiului.

„În cazul lui Nicki știam că există potențial de recuperare. Dacă reușeam să redăm ochiului forma și fermitatea, vederea avea să se îmbunătățească”.

Până acum, echipa a tratat 35 de pacienți, cu sprijinul financiar al organizației Moorfields Eye Charity, iar rezultatele primilor opt au fost publicate în British Journal of Ophthalmology.

Tratamentul presupune injecții la fiecare trei-patru săptămâni, timp de aproximativ zece luni.

Cercetătorii speră ca, pe măsură ce vor acumula mai multă experiență, să poată identifica mai precis pacienții care ar putea beneficia de această terapie.

„Este o poveste extraordinară. Rezultatele sunt foarte promițătoare, dar suntem încă la început”, spune Petrushkin.