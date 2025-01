Globurile de Aur 2025. Sebastian Stan, la primirea premiului pentru cel mai bun actor într-un film-comedie/musical: România, te iubesc

Actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 82-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie /musical. FOTO Profimedia Images

Actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 82-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie /musical, informează contul de pe reţeaua de socializare X dedicat acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

Vă mulţumesc pentru încredere. Ignoranţa şi disconfortul nostru în jurul dizabilităţilor trebuie să se sfârşească acum. Trebuie să ne expunem la ele, copiii noştri, încurajând aceptarea. Putem face asta prin a continua să promovăm poveşti incluzive. Acesta nu a fost un film uşor de făcut. Vă iubesc pe toţi! Managerul meu pentru 27 de ani, îţi mulţumesc că ai contat pe mine când era un copil. Mi-au spus să merg la şcoală şi să urmăresc filme. Sunt aici, sus, datorită ţie!

Asta e pentru mama mea cea care a părăsit România pentru a căuta o viaţă mai bună, mi-a dat totul. Şi pentru tatăl meu vitreg, Tony, ce a avut grijă de o mamă singură şi un copil abandonat. Îţi mulţumesc că ai fost un bărbat adevărat! Vă iubesc, Globurile de Aur! România, te iubesc!, a fost mesajul actorului la momentul primirii premiului.

Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "A Different Man" şi a concurat în această categorie cu actorii Jesse Eisenberg ("A Real Pain"), Hugh Grant ("Heretic"), Gabriel LaBelle ("Saturday Night"), Jesse Plemons ("Kinds of Kindness"), Glen Powell ("Hit Man").

Este primul Glob de Aur obţinut de Sebastian Stan după nominalizarea primită în 2023 pentru rolul din miniseria TV "Pam & Tommy". Pentru evoluţia sa din lungmetrajul "A Different Man", el a fost recompensat cu premiul de interpretare masculină - Ursul de Argint - la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin în 2024. În acest film, starul americano-român joacă rolul unui actor aspirant cu tumori faciale, care este supus unei proceduri estetice radicale pentru a-şi schimba drastic aspectul, însă noul său chip de vis se transformă rapid într-un coşmar.

În 2024, premiul acestei categorii a fost câştigat de actorul Paul Giamatti, pentru rolul din filmul "The Holdovers".

Cea de-a 82-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actriţa Nikki Glaser.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 27 de categorii.

Lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 82-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles.

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "The Brutalist"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Emilia Perez

Cel mai bun regizor: Brady Corbet ("The Brutalist")

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Adrien Brody ("The Brutalist")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sebastian Stan ("A Different Man")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Fernanda Torres ("I'm Still Here")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Demi Moore ("The Substance")

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin ("A Real Pain")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana ("Emilia Perez")

Cel mai bun scenariu: Peter Straughan ("Conclave")

Coloană sonoră: "Challengers" (Trent Reznor şi Atticus Ross)

Cel mai bun cântec original: "El Mal" ("Emilia Perez")

Cel mai bun film străin: "Emilia Perez" (Franţa)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Flow"

Performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Wicked"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Viola Davis

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial TV - dramă: "Shogun"

Cel mai bun serial TV - comedie/musical: "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial TV - dramă: Hiroyuki Sanada ("Shogun")

Cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV - dramă: Anna Sawai ("Shogun")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV -comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Baby Reindeer"

Cel mai bun actor în rol secundar: Tadanobu Asano ("Shogun")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jessica Gunning ("Baby Reindeer")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Colin Farrell ("The Penguin")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Jodie Foster ("True Detective: Night Country")

Cea mai bună interpretare de stand-up comedy în televiziune: Ali Wong ("Ali Wong: Single Lady")

Premiul onorific Carol Burnett: Ted Danson.