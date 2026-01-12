Un paznic de la șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă a murit înghețat, în timpul turei de noapte. Afară erau minus 12 grade

Un paznic al unui șantier de lângă un patinoar unde se vor desfășura Jocurile Olimpice de iarnă a murit înghețat în timpul turei de noapte. În stațiunea montană Cortina d’Ampezzo, au fost minus 12 grade Celsius, scrie AP, care citează autoritățile locale.

Ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, a cerut o anchetă completă privind circumstanțele morții muncitorului în vârstă de 55 de ani.

Presa italiană a relatat că decesul a avut loc joi, în timp ce bărbatul era de serviciu la un șantier din apropierea patinoarului din Cortina. În acea noapte, temperaturile au coborât până la minus 12 grade Celsius.

Organizatorii Milano Cortina au declarat că muncitorul a murit după un atac de cord.

„Informațiile pe care le avem indică o moarte din cauze naturale, a fost un atac de cord. Și investigăm. Toată documentația pe care o avem era în regulă. Și așteptăm rezultatele investigației pentru a înțelege care a fost cauza specifică. În acest moment, informațiile pe care le avem de la serviciile de urgență sunt că a fost un deces din cauze naturale, în timp ce se afla la fața locului”, le-a spus jurnaliștilor Andrea Varnier, CEO al Fondazione Milano Cortina 2026, în cadrul unui eveniment organizat la noua arenă de hochei din Milano.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina sunt programate între 6 și 22 februarie.

Șantierul nu era unul supravegheat de Simico, compania guvernamentală responsabilă de infrastructura olimpică, a precizat compania într-un comunicat în care și-a exprimat condoleanțele.

Oficialii orașului Cortina au declarat că sunt „profund întristați și tulburați de acest deces”.