Londonezii au respectat o tradiție anuală și şi-au dat jos pantalonii la metrou. Un bărbat i-a acoperit ochii fiului: „N-ai ce să vezi”

Londonezii şi-au dat jos pantalonii la metrou în cadrul evenimentului „No Trousers on Tube Ride” FOTO: Profimedia Images

Priviri complice, un semn din cap şi, dintr-o dată, William Skannerup şi alţi pasageri ai metroului londonez şi-au dat jos pantalonii, duminică, în timpul călătoriei, lăsând la vedere lenjeria intimă colorată.

Aproximativ o sută de persoane au participat duminică, la Londra, la evenimentul „No Trousers on Tube Ride” („Fără pantaloni la metrou”), o tradiţie anuală puţin cam îndrăzneaţă, dar cu bune intenţii, relatează Agerpres care citează AFP.

› Vezi galeria foto ‹

William Skannerup a declarat că a decis să participe la evenimentul din acest an după o „despărţire teribilă”, pentru a „face ceva diferit”. Obiectivul său? „Să arăt cât mai drăguţ posibil şi să fac o fotografie pe care s-o folosesc pe profilul” de pe aplicaţiile de întâlniri, a declarat tânărul de 30 de ani pentru AFP în timp ce se urca într-un tren de metrou aglomerat.

Odată intraţi, el şi ceilalţi participanţi şi-au scos pantalonii, rămânând însă înfofoliţi cu paltoane, căciuli şi mănuşi în faţa frigului.

În jurul lor, unii călători s-au înroşit şi au râs, în timp ce alţii le-au acoperit ochii copiilor lor. „N-ai ce să vezi aici”, i-a spus un bărbat fiului său.

Inspirată de un eveniment similar lansat la New York în 2002, provocarea a devenit un ritual anual la Londra începând din 2009, a explicat organizatorul Dave Selkirk.

„La New York, se numeşte 'No Pants', dar la Londra înseamnă altceva”, unde cuvântul „pants” se referă la lenjeria intimă, a subliniat el.

Participanţilor li se solicită să-şi păstreze lenjeria intimă, preferabil una „simplă”, astfel încât „oamenii să creadă că pur şi simplu ai uitat să-şi pui pantalonii”, a adăugat el.

„Lumea este un loc dificil în acest moment şi este plăcut să faci ceva doar pentru distracţie”, a spus organizatorul.

Daniela Garcia şi Fran Ruiloba, un cuplu mexican, au decis să participe după ce au aflat despre acest eveniment anul trecut. „Îmi place, este atât de absurd, atât de britanic”, a spus Daniela cu entuziasm. „Nu este ilegal, dar împinge puţin limitele, îmi place asta”, a adăugat avocata în vârstă de 28 de ani, în timp ce partenerul ei a recunoscut că se simţea „puţin ridicol”.

„Trebuie să încerci toate lucrurile unice posibile în Londra”, a precizat William Skannerup, în vârstă de 28 de ani, care lucrează în marketing.