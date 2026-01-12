Avertisment din BNR: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă". Ce înseamnă asta și care e marele risc

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, avertizează că reducerea de 10% a cheltuielilor din adminitracţie nu va fi suficientă şi că trebuie renunţat la modelul ceauşist de impărţire a teritoriului. Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat, luni, la Antena 3 CNN, de ce cheltuielile vor reprezenta în continuare o mare problemă în noul buget. „Banii nu sunt de ajuns pentru a acoperi într-adevăr deficitul bugetar, deci mai e nevoie de tăiat de undeva, altfel vom ajunge din nou la împrumuturi", a subliniat el. „La un buget de 400 de miliarde de euro, putem ajunge să împrumutăm în plus încă vreo 50 de miliarde de euro, ca să avem cu ce să plătim toate obligațiile statului", a declarat Negrescu.

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României: „Nu e suficient, pentru că cheltuielile bugetare, cheltuielile administrației publice sunt foarte mari. Și nu numai că nu este suficientă. Am sentimentul mai degrabă că vom avea măsuri pompieristice, vom tăia niște cote de benzină, nu o să mai cumpărăm a doua mașină a primăriei și așa mai departe".

„Avem 41 de județe și 3.200 de localități, ceea ce pentru o țară de dimensiunea României este o risipă colosală. Suntem în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu și nu vrem sub nicio formă să ne modernizăm. Aici e marea problemă", a declarat el, la Digi24.

„Ne așteptăm la un buget de vreo 400 de miliarde de euro, în care cheltuielile reprezintă în continuare o mare problemă, pentru că statul adună din creșterile astea de taxe din ultimul an undeva la nivel de 35 de miliarde de lei în plus. Dar acești bani nu sunt de ajuns pentru a acoperi într-adevăr deficitul bugetar pe care noi trebuie să-l reducem undeva spre 6%”, a declarat Negrescu.

În opinia lui, în lipsa unor reforme reale, guvernul va fi nevoit să recurgă din nou la împrumuturi. „Dacă e să nu tăiem aceste cheltuieli, vom ajunge din nou la împrumuturi. Și așa am ajuns. La un buget de 400 de miliarde de euro, o să împrumutăm în plus încă vreo 50 de miliarde de euro, ca să vedem cu ce să plătim toate obligațiile statului”, a afirmat el.

În opinia sa, legea bugetului ar trebui să impună limite clare de cheltuieli pe fiecare instituție, pentru ca reducerea deficitului să fie credibilă. „Cred că legea bugetului ar trebui să stabilească foarte clar nivelul de cheltuieli pentru fiecare instituție în parte, în așa fel încât să reușim să reducem deficitul ăsta bugetar”, a declarat Negrescu.

Consultantul fiscal consideră că ținta de deficit de 6% ar putea fi atinsă, dar revenirea la 3% în următorii ani ar fi extrem de dificilă în actuala structură a cheltuielilor publice. „Poate în 2026, cu inflația, cu efectele creșterilor de taxe, vom reuși să scădem la 6%, dar să ajungi la 3% cum ne-am asumat în următorii 4-5 ani, va fi aproape imposibil”, a spus el.

Negrescu a explicat că cea mai mare parte a veniturilor bugetare se duce pe cheltuieli rigide, în special salarii și pensii. „În condițiile în care 90 și ceva la 100 din banii pe care îi aduni din taxe și impozite se duc pe salariile bugetarilor și pe cheltuieli cu pensiile și celelalte probleme sociale. Adică de undeva trebuie tăiat”, a punctat el.

Adrian Negrescu a susținut că e necesară o reformă administrativă amplă, inclusiv la nivel local. „Această reformă a administrației locale este absolut necesară. Reforma administrativă a țării. Avem 41 de județe. Nu ne mai permitem să plătim atât de mult pentru administrația statului, pentru 1,3 milioane de bugetari, în condițiile în care Polonia are 800.000 de bugetari și o populație dublă față de cea din România. Trebuie să strângem cureaua și cu adevărat să facem acest lucru, nu doar din vorbe, pentru că până acum n-am asistat decât la vorbe la acest capitol”, a conchis Negrescu.