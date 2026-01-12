Câţi bani a adunat, la Pilonul 2 de pensii, un român cu salariul mediu pe economie. Când şi cum scoţi sumele de acolo

Câţi bani a adunat, la Pilonul 2 de pensii, un român cu salariul mediu pe economie. Foto: Getty Images

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a transmis, luni, că Pilonul 2 de pensii private a înregistrat rezultate record în 2025 şi că un român cu salariul mediu a strâns în contul său, de la începutul programului (2008) şi până acum, 55.662 de lei, dublu faţă de acum 3 ani. De asemenea, 300.000 de oameni şi-au luat deja banii din Pilonul 2, plăţile totale fiind de 5,9 miliarde de lei.

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, notează pilonul2.ro. Activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Pe întreaga durată de funcționare (2008-2025), fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult superior ratei medii anuale a inflației de 4,7% din aceeași perioadă, conform calculelor APAPR.

De exemplu, un român care câștigă salariul mediu pe economie și a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de aproximativ 55.662 de lei, din care 64% sunt contribuțiile virate și 36% câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale. Această sumă s-a dublat în ultimii 3 ani și este de aproape 7 ori mai mare decât în urmă cu 10 ani. E

Estimările APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 50.000 de lei.

Cum scoţi banii de la Pilonul 2 de pensii

Pe parcursul întregului an 2026 este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni:

fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale).

Reamintim faptul că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027. De atunci, românii vor putea retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani.

Când se scot banii de la Pilonul 2

Când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public;

Când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public (indiferent de gradul de invaliditate);

În cazul nefericit al decesului participantului, situație în care activul acumulat de participant în contul personal din Pilonul 2 este plătit către moștenitorii săi legali sau testamentari.