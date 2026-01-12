Un mormânt misterios, cu o arhitectură spectaculoasă, descoperit în Turcia, ar putea aparține unui membru al familiei regelui Midas

Midas a fost regele istoric al Frigiei, din Anatolia Centrală, care a trăit în secolul al VIII-lea î.Hr. *Imagine cu caracter ilustrativ (monument din orașul Midas). Foto: Profimedia Images

Oamenii de știință au stabilit că un mormânt antic, descoperit în Turcia în 2010, datează din secolul al VIII-lea î.Hr, când regatul frigian era condus de Midas, despre care legenda spune că tot ce atingea se transforma în aur, potrivit Agerpres. Mormântul ar fi fost realizat pentru un membru al familiei regelui, deoarece arhitectura monumentală a mormântului este comparabilă cu necropolele de elită din apropierea oraşului Gordion.

Mormântul monumental, posibil regal, din anticul regat Frigia (1200-675 î.Hr.), se află la peste 160 de kilometri vest de antica capitală a regatului, Gordion. Locaţia sa îndepărtată sugerează că societatea frigiană nu era concentrată politic în capitală, arată un nou studiu. Mai degrabă, se pare că puterea politică era distribuită în anticul regat din centrul Anatoliei, relatează Live Science.



„Din punct de vedere istoric, Frigia a fost adesea considerată un regat centralizat, similar imperiilor asiriene sau regatului Urartu”, a declarat pentru Live Science arheologul Huseyin Erpehlivan de la Universitatea Bilecik din Turcia.

Un mormânt-monument

Dar mormântul, situat în tumulul Karaagac din districtul Bozuyuk din nord-vestul Turciei, sugerează contrariul. Faptul că un mormânt de elită a fost realizat atât de departe de capitală „susţine ideea că organizarea politică frigiană nu se limita la un sistem strict centralizat, axat pe oraş” la Gordion, a spus Erpehlivan.



Cu toate acestea, el a recunoscut că bogatele obiecte funerare din mormânt ar putea să nu indice o înmormântare regală, ci mai degrabă un schimb de cadouri regale cu o persoană importantă care avea legături regale, cum ar fi guvernatorul regiunii.



Tumulul (gorganul sau movila funerară), cu un diametru de aproximativ 60 de metri, se află la aproximativ 8 metri deasupra unui deal natural şi la peste 30 m deasupra câmpiei înconjurătoare. Mormântul a fost descoperit în 2010, când fotografiile din satelit au arătat daune provocate de jafuri, iar arheologii îl cercetează din 2013.



Într-o nouă cercetare a tumulului, publicată în numărul din ianuarie al revistei American Journal of Archaeology, Erpehlivan a analizat arhitectura şi obiectele funerare descoperite acolo.



Erpehlivan a spus că arhitectura monumentală a mormântului împărţit în camere de lemn este comparabilă cu necropolele de elită din apropierea oraşului Gordion, în timp ce obiectele funerare din mormânt sunt similare cu cele găsite în mormintele regale din capitală.

Aceste aspecte ale înmormântării din Tumulul Karaagac „depăşesc ceea ce s-ar aştepta de la un lider pur local, indicând în schimb o figură încorporată în structurile de putere frigiene”, a spus el.



Erpehlivan şi colegii săi au stabilit că obiectele funerare includeau numeroase vase ceramice, dintre care unul era inscripţionat cu un nume frigian, şi mai multe situle - vase de bronz elaborate, adesea decorate cu scene de bătălii, vânătoare şi procesiuni - care ar putea indica faptul că persoana din mormânt avea un rang regal local sau legături cu familia regală a lui Midas.



Prezenţa situlelor este importantă deoarece, înainte de acest studiu, singurele exemple documentate au fost descoperite în „Movila Midas” de la Gordion, care era probabil mormântul tatălui său, Gordias. Erpehlivan a scris că artefactele ajută şi la datarea mormântului între anii 740 şi 690 î.Hr.

Legenda lui Midas

Midas este cunoscut astăzi pe scară largă pentru mitul „atingerii sale de aur” sau „atingerea lui Midas”, care transforma totul în aur - inclusiv mâncarea şi băutura. Această poveste cu tâlc era cunoscută filosofului grec antic Aristotel, care a prezentat-o în secolul al IV-lea î.Hr. ca exemplu de lăcomie.



Dar Midas a fost şi regele istoric al Frigiei, din Anatolia Centrală, care a trăit în secolul al VIII-lea î.Hr. Grecii antici îl credeau fabulos de bogat, iar această parte a legendei pare să fi fost adevărată: lucrări metalice ornamentate, bijuterii, ceramică, mobilier rar din lemn şi urme de textile fine au fost descoperite în mai multe morminte regale frigiene. Există peste 120 de movile funerare în apropiere de Gordion, dintre care aproximativ jumătate au fost investigate. Mormântul lui Midas nu a fost găsit încă.



Erpehlivan şi colegii săi au descoperit rămăşiţe umane în interiorul Tumulului Karaagac, dar nu cred că aparţin ocupantului iniţial al mormântului. Unele dintre oase provin dintr-un cimitir antic care exista deja la faţa locului, în timp ce altele provin din înmormântări făcute după construirea movilei şi a mormântului frigian.



„Tumulul nou descoperit este unic prin faptul că adăposteşte morminte care acoperă o perioadă de aproape trei milenii”, a declarat arheologul Universităţii din Pennsylvania, Brian Rose, într-un e-mail pentru Live Science. Rose nu a fost implicat în cel mai recent studiu, dar a excavat morminte la Gordion timp de decenii.

„Deosebit de binevenită este informaţia că datează din perioada domniei regelui Midas la sfârşitul secolului al VIII-lea, deoarece alte două movile funerare recent excavate în capitala frigiană Gordion datează din aceeaşi perioadă”, a spus el.



Arheologul Maia Vassileva de la Noua Universitate Bulgară din Sofia, care nu a fost implicată în studiu, a declarat pentru Live Science într-un e-mail că Tumulul Karaagac este „o dovadă foarte importantă” a unei necropole frigiene de elită la distanţă de Gordion