Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată

Cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026

De la rochia cu decolteu în V, acoperită cu paiete, purtată de Marilyn Monroe, până la rochia amplă de culoare violet a lui Lady Gaga, Globurile de Aur au oferit de-a lungul anilor numeroase momente de glamour, strălucire și ținute spectaculoase care au atras toate privirile.

Iar duminică a fost la fel: starurile din televiziune, film și, pentru prima dată, din domeniul audio (acum recunoscut printr-un premiu dedicat podcasturilor) reunindu-se la hotelul Beverly Hilton pentru ceremonia anuală în ținute alese cu grijă, pentru a atrage toate obiectivele foto și de filmat.

Iată ce au purtat vedetele pe covorul roșu:

Jennifer Lopez a atras toate privirile cu rochia spectaculoasă care i-a pus în valoare silueta, în timp ce Julia Roberts a stârnit admirația cu o rochie neagră. Pamela Andrerson a aparut, din nou, nemachiată. Selena Gomez a fost imaginea eleganței la sosirea la hotelul Beverly Hilton, într-o rochie Chanel pentru care designerii casei franceze de modă au lucrat 320 de ore.

Nominalizații la categoriile de actorie din acest an au inclus adevărate simboluri de stil din mai multe generații, precum Ariana Grande și Julia Roberts, precum și distribuțiile de ansamblu ale unor seriale precum „The White Lotus” și „The Bear”. Între timp, nominalizații aflați la prima lor nominalizare — alături de stiliștii lor — au sperat să impresioneze observatorii modei în momentul lor de glorie.

Hollywood-ul este locul unde se stabilesc tendințele în moda de seară. Iar, cu Premiile Oscar la doar două luni distanță, acest covor roșu a dat tonul pentru restul sezonului premiilor.